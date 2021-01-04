被柯一正指「圈地種菜」害老人無處休息　里長：2塊地都我認養的





▲柯一正在人行道畫上小白狗。（圖／翻攝自臉書／柯一正）

記者袁茵／台北報導

導演柯一正3日於臉書發文，提及自己居住的大安區建安里，沒有讓人休憩的小公園，裡面兩塊空地，皆被里長圈起來不開放，因此在綠色人行道上加畫小狗「溫柔抗議」。建安里里長溫進亮4日喊冤，直指那2塊地都是他向區公所認養的，目前正在綠美化中，其中一塊地已開放民眾種花種草，另一塊則因安全疑慮所以未開。

柯一正3日於臉書上放出好幾張照片，只見綠色人行道標線的「大人牽小孩」圖案上，加畫另一隻手牽著狗。柯一正表示，大安區建安里裡面沒有一個可以讓人休憩的小公園，沒有可以讓退休老人乘涼聊天的地方，雖然有兩塊空地，但一塊被里長圍起來自己種菜，另一塊地也被里長圈起來了，且問對方說能不能開放給民眾，里長皆說不行。

針對柯一正的文章，大安區建安里里長溫進亮受訪時表示，有一塊地是2013年認養的，目前已經綠美化完成了，平常開放里民進去種花種草，這塊地僅只有圍起來，並未上鎖；另一塊地則是在2020年認養的，由於地面上還有鋼筋，為了安全考量，不開放里民使用。

被問到對柯一正臉書的看法，溫進亮說，當然會覺得委屈，不過大家就住在附近，未來碰到柯一正會和對方溝通聊聊。

另外，關於柯一正在綠色人行道上加畫一隻小狗，台北市交通局交工處主秘張仲杰指出，有收到此消息，4日已派員去現場遮蓋掉加畫的部分，柯一正的行為已違反《道路交通管理處罰條例》82條規定，擅自設置或變更道路交通標誌、標線、號誌或其類似標識，可處1200元至2400元，目前已由大安分局進行裁處。

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