國父紀念館旁公寓大火奪2命　7旬翁慘成焦屍、80歲妻嗆暈不治

▲大安區晚間傳出火警，警消滅火後發現屋主夫妻2人倒臥屋內。（圖／記者黃彥傑攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市20日晚間9時許，仁愛路四段國父紀念館旁一棟公寓11樓突然竄出火煙，附近民眾發現火舌從屋內竄出趕緊報警，警消獲報出動大批人員、救災車輛馳援救火，在20分鐘後成功撲滅火勢。警消進入火場查看後，在臥室發現78歲的屋主已被大火燒成焦屍，其80歲的妻子則在浴室遭到濃煙嗆暈，被發現時已失去生命跡象，送醫仍宣告不治。警消已在現場採證，不排除為電器起火釀災，確切起火原因有待後續釐清。

台北市消防局第二大隊副大隊長黃鳴毅表示，警消於晚間9時21分獲報，指稱仁愛路四段有一棟14層公寓發生火警，同時有多名住戶受困，立即出動83名警消、25輛消防車及4輛救護車到場救災，並疏散大樓內22名住戶，經佈設水線入內灌救後，在約20分鐘後撲滅火勢。

黃鳴毅說，警消在火勢熄滅入屋察看時，發現78歲的江姓屋主倒在臥室已被燒成焦屍，80歲的林姓妻子則被發現在浴室內，遭到濃煙嗆暈失去生命跡象，經緊急送往國泰醫院後仍宣告不治。初步判斷燃燒面積約為50平方公尺，起火處疑似位於客廳，不排除為電器走火釀災，確切起火原因有待火場調查釐清。