鍾沛君「右肺異常增生變化」急動手術　網友暖喊：7日等妳凱旋歸來





▲鍾沛君發文。（圖／翻攝鍾沛君臉書）

記者袁茵／台北報導

台北市議員鍾沛君4日在臉書上宣布，過去肺腺癌接連帶走了媽媽與阿姨，今年她被發現右肺異常增生變化，醫師建議立刻動刀，因此在今日排定手術。面對鍾沛君動手術，鍾沛君議員辦公室暫不對外回應，不過底下有許多好友為她加油打氣，祝福鍾沛君一切順利。



鍾沛君4日於臉書寫道，在肺腺癌接連帶走媽媽和阿姨後，自己總是下意識的跟時間賽跑，「我知道家族裡的我們，餘生都必須對抗那道看不見卻如影隨形的終點線。」且她也比誰都清楚，「沒人說得準明天先來，還是無常先至。」

「這一次，是無常先來。」鍾沛君提到，自己在例行年度健檢中，從電腦斷層發現右肺異常增生變化，醫師建議立刻動刀，使她4日排定手術日，「為了我在這個世上的所有牽掛。」若1月7日看到了一篇新的文章，「那就是我在全新人生寫下的關於重生。我期待你能夠看到它，因為我也是。」

面對鍾沛君動手術，鍾沛君議員辦公室表示，目前暫時不對外回應；不過該文底下湧入許多媒體人、立委留言，包括黃暐瀚、葉毓蘭、高虹安等人送上祝福，網友們也一一留言提到，「期待1/7再度看到您po文」、「一定會順利平安的，而且會一直一直看到妳的新文章」、「祝福勇敢的女人，我們1/7見」、「你是神力女超人，沒問題的。平安」、「大家都會在一月七日等妳凱旋歸來，打敗病魔，我們都是妳的啦啦隊，為妳喝采」。

其他人也看了這些...

►蔡英文：我用最謙卑心情 請國人體諒開放萊豬進口的決定

►「讓蔡英文把萊豬吞回去」 馬英九籲全民連署食安公投

►蔡英文：只要北京有心化解對立 我們願意共同促成有意義對話

更多熱門新聞...

►行政院警告公務員「查緝萊豬送懲戒」 侯友宜：我當後盾

►蔡英文、柯文哲同框出席「無觀眾」元旦升旗 12公尺寬巨幅國旗登場

►馬英九、江啟臣、朱立倫戴國旗口罩升旗 同台展團結迎接2021

►振興一下我們的美麗