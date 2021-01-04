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社會 社會焦點 保障人權

台中鴨肉店慘了！「外推餐檯」被檢舉路霸　警開單：限11日前移除

▲▼台中鴨肉店老闆羞辱熊貓女外送員，遭網友檢舉路霸。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲台中鴨肉名店爆發嗆外送員風波，因此遭網友檢舉路霸，警方依法告發開罰。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

台中市北屯富王鴨肉專門店2日爆出老闆嗆熊貓女外送員風波，誇張影片曝光後立即點燃全台網友怒火，紛紛灌爆該店家，導致該店臉書、Google頁面全暫時關閉下架，一連2天鐵門深鎖沒有營業，就連門口的攤位餐檯都被網友檢舉路霸，因而遭到警方依法到場告發開罰。

熊貓女外送員2日控訴，當天到該家鴨肉店報號候餐，現場明明沒有客人卻還是等了10分鐘，後續出現3組客人現場點餐，店家都直接處理，還比她早拿到餐點；外送員因此上前詢問，沒想到老闆卻還要她再等10分鐘，她因此質疑「是不是拖單？」豈料老闆聞言後大為惱火，當場怒嗆「不爽不要做熊貓」、「在外面不要給我遇到！很跩捏齁，馬的咧，破查某咧，沒有被人家打過是不是」、「我老闆啦，怎樣！來啊來啊！來告我」、「大學生咧、小妹妹，毛長齊再出來講話啦！」整段過程全被密錄器拍下。

辱女外送員「毛長齊再講話」！台中鴨肉店被告想和解　平台發聲了。（圖／網友授權）

▲鴨肉店老闆羞辱女外送員過程全被密錄器拍下。（圖／網友授權）

在影片曝光後，老闆囂張行徑立即引來網友群起撻伐，紛紛到Google頁面給予1星負評；而女外送員事後也前往派出所報警，並提告恐嚇、公然侮辱告訴。眼見風波越演越烈，該鴨肉店昨、今連續2天拉下鐵門暫停營業，同時臉書、Google頁面也因遭大量網友灌爆而暫時關閉下架。警方透露，店家家人到場後有表示希望和解，但卻遭到女外送員拒絕；同時熊貓稍早也表態，將立即與該店終止合作。

該家鴨肉名店爆出外送糾紛後至今已停業2天，今仍拉下鐵門深鎖，《ETtoday新聞雲》記者上午走訪該處，並未見異樣，不料下午業者放置門口的攤位即遭網友檢舉路霸，警方也到場依法告發開罰，要求業者於11日前清除障礙、移除路障，若否，則將視同廢棄物，移請主管機關台中市府環境保護局依廢棄物法令清除。

零負評、用過回不去

▲▼台中富王鴨肉店爆發嗆外送員風波。（圖／記者白珈陽攝）

▲業者的攤位餐檯外推占用道路遭網友檢舉。（圖／記者白珈陽攝）

▼網友在鴨肉店牆上張貼紙條替外送員發聲。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼台中鴨肉店老闆羞辱熊貓女外送員，遭網友檢舉路霸。（圖／記者白珈陽翻攝）

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