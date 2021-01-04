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社會 社會焦點 保障人權

快訊／宅男嗆「組30人去死團血洗跨年」　堅不吐實遭聲押禁見

記者黃宥寧、劉昌松、張君豪／台北報導

2020年12月30日凌晨，在PTT及巴哈姆特等各大網路論壇，有網友以「最終版2020最後1天末日上演 血染台灣各處」聲稱要組織30多人的血染炸彈去死去死團，兵分全台北、中、南等處要血洗各跨年舞台。刑事局3日火速逮捕租屋在高雄三民區的前超商28歲洪姓男子。依恐嚇公眾等罪將他移送台北地檢署複訊後堅不吐實遭聲押禁見。

洪男署名「you」在2020年12月30日清晨5點18分59 秒發文，一開頭就寫著「該結束了 該做個了斷了」，「就讓今年發生這麼多的事 陪同大家一起送葬拔」，文中極盡渲染恐嚇，點名會兵分台灣北、中、南多處跨年人潮聚集景，甚至囂張揚言「我們打算現場被警察等各個部隊發現時就同歸于（於）盡」，文末附上1張小丑照片。

警方3日上午逮捕洪男時查扣三部筆電和一支手機，但發現筆電硬碟已遭初始化刪除資料，手機也上鎖無法打開，專案小組成員將洪男帶回刑事局後嘗試突破他心防，卻發現洪男防衛心相當重，不但否認PO恐嚇文、甚至還想考驗警方網路科技犯罪的偵查技術。

但當刑事局專業幹員出示網路科技偵蒐數據分析、秀出初步數位鑑識還原的硬碟資料，洪男這才態度軟化；洪男自陳是家中老大，下面還有一個弟弟，但從國中開始沉迷網路遊戲，並自行研究網路攻防技術，一股腦沉浸在鑽研電腦網路技術領域，課業一落千丈。

檢警查出，洪男因家庭教育問題對社會參與感相當疏離、不擅社交，平常都沉溺在電腦遊戲、鑽研網路攻擊技術，生活則靠在加油站打工、餐廳當服務生、超商上大夜班賺取微薄生活費，所承租的雅房也僅有3-4坪大小，房間內除了床墊和凌亂衣物零食外，就只剩下三台筆電和一支手機，幹員上門搜索時，看到此景象也搖頭嘆息。

警方發現，洪嫌每月收入支付房租後已所剩不多，卻花大錢買了三部電腦，似乎將生活精力全部投注在電腦網路世界裡，也靠著自學網路技術和利用套件工具，成功取得包含PTT等網路知名論壇他人帳號使用權。

洪男因長年生活不順遂，和遭到家人嫌棄責罵、讓他醞釀有想做一番大事，讓家人震驚改觀的企圖心，但所謂的「幹大事」居然是上PTT貼文、揚言「引爆炸彈血洗台灣各處」，不僅讓他遭檢警大陣仗逮捕，家人知悉後也相當驚訝傷心。

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