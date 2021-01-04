富王鴨肉店男店員現況曝！開新粉專嗆熊貓：本來就不打算合作

記者白珈陽／台中報導

台中市北屯區鴨肉店嗆聲事件曝光後，網友群起激憤前往粉絲頁灌爆負評，致使店家緊急關閉該頁面，並從事發翌日關門至今，據周遭商家表示，該店疑是為了先躲風波才暫時關店。至今日，店家疑重新開了一個新粉專，對於該起糾紛直指「我們不會道歉」，對於遭熊貓取消合作，還嗆「沒事，本來就沒打算合作了，Ubereats就行」，未料更挑起民眾怒火，但隨後又貼文：會安排事發相關人員出面道歉，請各位稍安勿躁，祝大家新年快樂！此外，網路上也發揮創意，出現各式KUSO圖，也有網友創立假粉專，用以諷刺男店員的囂張態度，引發網友熱議。

▲鴨肉店從3日就關門至今。（圖／記者白珈陽攝）

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▲疑似鴨肉店家開創新粉絲頁，直言不會道歉。（圖／截取自臉書粉絲頁面）

《ETtoday新聞雲》4日走訪鴨肉店，發現店家大門深鎖，附近商家老闆娘表示，他們平時只休禮拜四，此次疑因欲暫時躲避風頭，於是從昨日起就沒再開店。至於新的粉專真偽，經去電後無人回應，尚無法確認就是該店所創。

一名女熊貓外送員2日於臉書社團《抱怨公社》PO文指出，她至台中市北屯區軍功路一間鴨肉店取餐時，因質疑店家拖單，竟遭一名男店員暴氣怒嗆「妳在外面不要給我遇到，很跩喔，破查某，沒被人打過是不是？來告我啊！大學生？小妹妹，妳毛長齊再來說話啦！」，更揚言要讓女外送員紅。

女外送員為討回公道，前往台中市第五警分局北屯派出所報案，而男店員由其父母陪同前往談和解，所長張元瑞表示，當事人在筆錄中有敘述到，對於店家言語恐嚇意味心生畏懼，雖店家家人希望和解，但她正式提出恐嚇及公然侮辱告訴。

該篇PO文引起熱烈討論，有不少網友前去店家粉絲頁替女外送員打抱不平，店家將原本的粉絲頁緊急關閉後，4日又再冒出一個疑似新的分身粉專，最初直接嗆明「我們不會道歉，不爽吃就不要吃，一堆外地人在喊熱，影響不到我們的」，後來卻又求饒「這樣真的會影響生計，請各位高抬貴手」，讓外界對於店家態度如霧裡看花。

該新粉專指出，嗆聲的男店員因引起太大風波，之後不會出現在店裡「他本人也怕遭殃，主動要求在家不出門」，雖遭網友懷疑是假粉專，但小編反駁「請你們認清，我們不會反串，但我們也不怕你們威脅」；另外，鴨肉店被熊貓取消合作，小編直接無所謂地表示「沒事，本來就沒打算合作了，Ubereats就行。」

至於另一個同樣今日冒出來的粉專，明顯是網友創來嘲諷該店，除表示「老子以後不接外送單了，老子爽！老子最大」，還嗆「在地忠實老顧客非常的多，完全沒有競爭對手的啦，他媽的爛外送員不要再來了」，讓不少網友信以為真，於留言處表示「這種態度惡劣的高傲店家我絕不去吃」。



店家與外送員的糾紛，意外在網路上另闢戰場，臉書粉專的真偽，尚難以查證。