韓國瑜岳父李日貴病逝　江啟臣表達哀悼與敬意

▲韓國瑜、李佳芬夫妻2018年10月曾為李明哲站台，與岳父李日貴同台。（圖／取自李明哲臉書）

記者楊蕓／台北報導

前高雄市長韓國瑜岳父、雲林縣前議員李日貴1日病逝，享壽85歲。國民黨主席江啟臣3日透過新聞稿向李日貴的奉獻表達敬意，也向李日貴的家屬致上最深哀悼。

國民黨3日發布新聞稿表示，對於國民黨籍前雲林縣議員李日貴先生逝世，江啟臣表達哀悼與敬意。江啟臣表示，李日貴先生早年擔任多屆雲林縣議員，子女接班後表現也極為優秀，對雲林縣地方建設卓有貢獻，他向李日貴先生的奉獻表達敬意，也向李先生的家人致上最深哀悼。

李日貴是雲林縣西螺鎮人，曾任雲林縣三屆議員，早年在濁水溪畔經營砂石業，後來因患有氣喘、身體變差，由女兒李佳芬接班，兒子李明哲為現任雲林縣議員。

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