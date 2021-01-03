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「防疫旅館」住房率已達5成！　莊人祥：過年前會增加1萬間

記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，至今還未有實際解方，台灣也持續實施入境14天居家檢疫，但因為即將過年，外界也擔心防疫旅館數量是否充足？對此，發言人莊人祥表示，預計過年前會增加1萬間左右。

▲▼1226指揮中心記者會,指揮官陳時中,疾管署長周志浩,指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

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莊人祥說明，目前台灣防疫旅館有16,000間，現在住房率是50%左右，為因應過年期間，現在還在盤點全台防疫旅館的數量，過年前會增加1萬間左右，交通部觀光局還會去協調，持續努力中。

另外，指揮中心今也公布國內新增4例境外移入COVID-19確定病例，分別自英國（案810）、德國（案811）、美國（案812）及史瓦帝尼（案813）入境，目前國內累計812例確診。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施。

返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。

▲防疫旅館。（圖／記者彭懷玉攝）

▲防疫旅館。（圖／記者彭懷玉攝）

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