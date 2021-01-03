王金平肚子脹如硬鐵緊急開刀　住院10天近況曝光

▲王金平。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

高雄白派大老、高雄市農會理事長蕭漢俊3日出席位於高雄的活動時，透露本來也要與會的前立法院長王金平，因為急性盲腸炎緊急開刀，住院10天後日前已返家靜養，因此無法參與本次活動，不過也有送上花籃祝賀。

曾為王金平重要文膽的資深媒體人王耀德3日舉辦《紅塵煙雨》新書發表會，原應邀出席的王金平臨時缺席，但最後僅送上花籃祝賀。

高雄白派大老、高雄市農會理事長蕭漢俊在活動中表示，上個月底王金平身體不適，形容院長當時肚子大起來「像鐵一樣硬」，就醫後確診是急性盲腸炎，因盲腸有點破裂，濃流到腹腔，醫生怕引發腹膜炎緊急動刀後，打了10天抗生素治療，近日已出院回家休養。

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