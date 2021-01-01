看守所淪新冠地獄！囚犯失控喊「救我」陷暴動　南韓法務部開罰了

▲首爾東部看守所確診案例已逼近千人大關。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓首爾東部看守所傳出大批囚犯與工作人員感染新冠肺炎（COVID-19），截至目前為止共累計945人確診。有消息爆料，南韓法務部分配給每名囚犯的口罩數量嚴重不足，加上防疫當局決定在每個房內安排入住8名確診者，使囚犯心理面臨極度恐慌，只好舉起紙牌向窗外求救。

如今法務部決定，將針對違規毀損獄內鐵窗構造、向外界傳遞不實謠言與訊息的囚犯進行調查動作，並施以處罰。

根據韓媒《東亞日報》，南韓法務部昨（31）日透過相關人士表示，由於在監獄囚房的構造上，若欲做出向窗外舉牌等動作，必須先拔下、或是破壞鐵窗上的防蟲網，而根據規定，若破化所內設施，將予以問責。

▲▼首爾東部看守所囚犯向窗外求救。（圖／達志影像）

該名囚犯於去年12月29日在白紙寫下，「救救我！根據疾病管理本部指示，每房必須關押8名確診者，且禁止向外界傳遞信函。」，並透過囚房鐵窗的縫隙，向外界揮舞白紙求救。

根據韓媒《朝鮮日報》，其實早在首爾東部看守所實施第1次新冠肺炎全數篩檢，並陸續驗出確診者後，所內囚犯們收看電視報導後才得知確切消息，此後無不大感震驚、集體陷入恐慌狀態。

50歲的金姓囚犯因無法繳出130萬韓元罰金而於去年10月關押入獄，直到完全繳納罰金才得以從「地獄」逃離，所幸4次的篩檢結果皆呈現陰性。他表示，「現在東部看守所簡直如同地獄！囚犯們也是獲人權保障的人類啊。」

▲南韓法務部表示，將對所內舉牌囚犯開罰。（圖／達志影像／美聯社）

金某透露，直到去年12月19日收看電視新聞報導，才得知自己所處的首爾東部看守所竟然傳出高達185人確診新冠肺炎，然而直到所內傳出大批囚犯如滾雪球般接連確診，法務部與所方仍對此默不吭聲，未確診的囚犯等於被埋在鼓裡，「此前所方唯一做的，只有強制我們購買每張361韓元、共7張的口罩。」

金某補充說明，囚犯們事後才得知事情的嚴重性，於是集體陷入恐慌，甚至所內氣氛已達失控狀態，「囚犯向所內職員大吼，『都是因為你們，才害我們這些人被感染』，只要有房間傳出叫罵聲，隔壁房也會跟著傳出各種髒話，情況直逼暴動狀態，然而所內職員只能啞口無言。」

►史上最冷清跨年夜！南韓新冠再增1029人確診...監獄病毒恐難消散

►地獄朝鮮擠滿喪屍！首爾看守所囚犯寫紙條「求救」 病毒吸好吸滿

南韓現行防疫措施（至明年1月3日）

首都圈（第2.5階段）：直推銷業、KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施皆禁止營業；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳晚間9時以後只開放外送與外帶；咖啡廳與無人咖啡廳不開放入座；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所禁止一切聚會與共食；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

非首都圈（第2階段）：直推銷業、KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施開放營業至晚間9時，禁止開放飲食；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所只開放現場20%座位以內人數參與禮拜；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

跨年加強防疫專案（南韓全境）

禁止5人以上群聚；餐廳禁止5人以上訂位與同時進場，且禁止5人以上聚餐，違規業者罰金300萬韓元以下、消費者為10萬韓元以下；禮拜、彌撒、法會等宗教儀式以「線上遠距」為原則，限20人以內參加，同時禁止舉辦聚會與聚餐；電影院晚間9時至翌日上午5時禁止營業，採取梅花座，同時禁止飲食；表演場所需間隔2個座位、禁飲食；百貨公司與大型超市須量測體溫，禁止試吃（喝），且禁止試用樣品，禁止開放遊客休憩空間；冬季運動設施（滑雪場）等禁止營業；住宿設施業者禁止舉辦派對，同時勸導個人勿舉辦派對，限制只能接受總體客房50%以內之預約，每間房禁超收規定內旅客數量；觀賞日出日落之主要觀光名勝、國立公園等一律關閉。

聽Podcast掌握美選及國際局勢

經典不敗SK-II青春露 一起養出青春嫩肌