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回應蔡英文元旦談話　國台辦：回到九二共識基礎，別無他路

▲大陸國台辦新聞局副局長兼發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）

▲大陸國台辦新聞局副局長兼發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／北京報導

總統蔡英文今（1）日發表元旦談話，呼籲北京當局有心化解對立，改善兩岸關係，在符合對等尊嚴的原則下，「願意共同促成有意義的對話。」對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，蔡英文講話再次暴露謀獨本性，「奉勸民進黨當局不要再玩弄這種欺世惑眾的把戲，只有回到九二共識的政治基礎，兩岸關係才能改善，捨此別無他路。」

▲▼總統蔡英文發表新年談話。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文發表新年談話。（圖／總統府提供）

蔡英文提到，過去一年，對岸的軍機、軍艦在台灣周遭頻繁活動，不僅衝擊兩岸關係，更是對印太地區和平穩定的現狀，造成威脅，「我們不會冒進，也會堅守原則，只要北京當局有心化解對立，改善兩岸關係，在符合對等尊嚴的原則下，「我們願意共同促成有意義的對話。」

朱鳳蓮回擊，眾所周知，造成當前兩岸關係緊張動蕩的根源，是民進黨當局拒不承認體現一個中國原則的九二共識，加緊與外部勢力勾連，不斷進行謀獨挑釁。

朱鳳蓮反問，「2016年民進黨當局上台後，拒不承認九二共識，破壞兩岸關係政治基礎，不斷謀獨挑釁，處處與大陸為敵，處心積慮製造兩岸對立，而又聲稱所謂對話，對話從何而來？」

至於蔡英文提到的，「疫情受到有效控制時，期待兩岸人民會逐步恢復正常有序的交流，增進理解、減少誤解。」朱鳳蓮則表示，目前兩岸交流往來仍處於極不正常的狀態，主要在於民進黨當局人為設置的種種障礙，「早日撤除人為障礙，多做符合兩岸民意的事，才是順應兩岸交流大勢的正道。」

朱鳳蓮強調，台灣是中國的一部分、兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，是任何人任何勢力都無法改變的。

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