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「英變種病毒2例侵台」防疫指標要調整？　羅一鈞：無難救治情形

▲▼疾管署副署長羅一鈞受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

英國變種病毒入侵亞洲多國，被問到病毒若持續變異，防疫指標會調整嗎？中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前主要有4大變異病毒株，近日受到廣泛討論的，為英國變異株與南非變異株，根據指揮中心掌握情形，這兩株病毒除了傳播力增強外，並無增加致死率或難以救治情形，指揮中心會持續掌握病毒演化趨勢。

世界衛生組織（WHO）指出，2020年1月至今，新冠肺炎已出現4種變異株，首先是去年2、3月的「D614G」變異，感染後傳染性更強，在6月已成為全球主要傳播的新冠病毒類型。丹麥在去年8、9月間，也發現與水貂相關的新冠變異病毒株，但並未造成大規模人類疫情。

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近年來全球矚目的兩株新冠變異病毒，則為12月中旬英國與南非先後向WHO通報的「B.1.1.7病毒株」與「501.V2」，前者傳播力比過去高出70%，後者讓南非疫情爆發第二波感染，確診速度也成「指數級」成長。

指揮中心今（1）日召開記者會，公佈3名新冠肺炎確定病例，目前全台已累積802例確診，其中2例為英國變種病毒。

羅一鈞表示，病毒也有物競天擇，指揮中心在疫情準備上，會持續掌握變化情形，了解病毒對疫情影響，但由於兩致病嚴重程度與再感染情況均無顯著變化，現階段治療與檢驗方法都不會受到影響。

下午在記者會中，另有媒體詢問香港採檢費用下調到千元以下，南韓也落在4千元左右，台灣仍要5千至7千元，採檢費用是否過高？

對此，羅一鈞回應，各國運用的檢驗情形不同，如果當地已有疫情，可以大量採檢後一次檢驗，成本也會相對減少，但國內疫情目前控制良好，檢驗還是要耗上機器與醫檢師的人力成本。他表示，台灣自費價格都是醫院精算後提供，而台灣之所以比較貴，是因為「我們做得比較精確」，不是單純快篩，還會另外做兩、三套基因定序確定感染。

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