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北京兩周24確診！順義區：關閉電影院、禁止集體性聚餐

▲▼北京疫情,順義區,新冠肺炎,檢測。（圖／路透社）

▲北京疫情嚴峻，官方擴大檢測規模。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

北京市兩周以來已新增24例本土新冠肺炎確診，其中大多位於順義區，且新增數並未下降。順義區官方1日宣布，即起停辦所有聚集性商業活動，禁止集體性聚餐、年會等活動，並暫停開放影劇院、游泳館等人員聚集場所，防止人員群聚。

北京自12月中發現本土病例後，兩周以來情況並未緩和，北京市政府新聞發言人徐和建表示，當前全球新冠肺炎疫情流行加速，國內本土疫情呈現零星散發和局部聚集性疫情交織疊加態勢，首都疫情總體可控，但防控形勢嚴峻複雜。

徐和建指出，隨著元旦、春節的來臨，元旦和春節期間境外回國人員增多，境內人員流動性加大，聚集性活動特別是室內活動多，進口冷鏈食品和貨物、物流增大，疫情傳播風險始終存在。

北京目前新增的病例大多來自於順義區，上月26日進入「戰時狀態」後，順義區官方1日再宣布，即起停辦所有聚集性商業活動，禁止集體性聚餐、年會等活動，並暫停開放影劇院、游泳館等人員聚集場所，防止人員群聚。

同時，順義區官方也呼籲，順義區居民非必要不出順義，春假期間待在順義過年，政府將全力以赴做好保障工作。

北京1日通報5例確診，其中4人來自順義區，1人來自懷柔區，其中2人在金馬工業園區工作，該工業園區連日已出現多起確診，顯示群聚感染情況嚴重。

▲▼北京疫情,順義區,新冠肺炎,檢測。（圖／路透社）

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