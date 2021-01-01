　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

發票中獎PO網分享喜悅竟遭冒領　北區國稅局：移送檢調

▲發票中獎PO網分享喜悅，竟遭冒領。（圖／記者楊淑媛攝）

▲發票中獎PO網分享喜悅，竟遭冒領。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

統一發票中獎獎金，已成為一般民眾日常生活的小確幸，然卻有民眾將紙本中獎電子發票證明聯拍照，公開於社群網站分享中獎的喜悅，竟遭冒領！北區國稅局1日指出，該局最近接獲通報，轄內陳姓民眾持2020年7-8月中獎電子發票證明聯，至超商兌領中獎獎金，卻被告知中獎發票獎金已被領走。

陳君向該局反映受重視，經調查發現，陳君獎金係遭李君透過「統一發票兌獎APP」線上領取，經調閱李君兌領中獎發票明細，其中獎發票消費地遍及全國，且經由兌獎APP擷取的圖檔發現，多數中獎發票明顯係翻攝電腦螢幕照片，查得李君冒領中獎發票獎金共計7萬餘元，該局隨即停止李君使用「統一發票兌獎APP」領獎功能一年，並將中獎發票獎金核發予持有電子發票證明聯之陳君。

北區國稅局強調，為防範冒領行為，「統一發票兌獎APP」在領獎前必須經過領獎人身分、匯款帳號2道認證機制，如遭盜領一定找得到冒領人追回獎金，中獎獎金也一定會歸還中獎人。李君意圖以不正當方法將虛偽資料輸入電腦或相關設備，取得他人財產涉及刑責部分，該局已移請檢調單位深入調查依刑法究責，籲請民眾切勿以身試法。

・燕窩雪蛤露1440元→699元　膠原蛋白、15種胺基酸，喝出澎潤美肌

ET快訊
跨年之亂！高雄檢疫男消失4hrs...台南1搭客運1唱KTV
快訊／孫藝真親回戀情「好害羞」！支支吾吾還傻笑：就變成這樣了
快訊／20歲男大生命喪中橫公路！休旅車狂叭難阻逆撞　元旦慘變
台灣輸出「復陽」首例！案552核酸弱陽性　羅一鈞：Ct值介於
看完五月天演唱會「發燒39度」！　粉絲害怕急求救：要打192

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

發票中獎PO網分享喜悅竟遭冒領　北區國稅局：移送檢調

民宅前大聲爭吵遭勸離生怨！花蓮男持利器攻擊屋主頭臉　警定對象

桃園2公園地下停車場　元旦起收費營運...提供免費充電服務

桃園男低溫暈倒電梯口　警送醫救回送妻「新年最好禮物」

寒天暖愛　台東警方與企業攜手：1200件保暖衣護弱勢

崑山科大節能成效佳　獲頒台南市「節能標竿」獎

曾經窮到沒錢回家鄉！她串起人情味+眷村味　連結屏東四川美食

台南南瀛綠都心元旦升旗迎新年　 黃偉哲期許市政做得更好讓市民過得更好

新竹市升旗官員比民眾多　隔壁縣長楊文科：要為萊豬申請釋憲

台南2居家檢疫者趴趴走被逮　黃偉哲：拉高防疫嚴格注意！

Sandy不滿聖誕禮物「鹿希派年尾還惹我」　爆吳宗憲「身上有味道」：而且衣服都皺的！

勝訴謝和弦、莉婭獲賠120萬！　Keanna連PO「12個驚嘆號」發聲了

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

高雄傳槍響！嫌拒檢衝撞副所長 警開11槍阻攔「後座乘客中彈亡」

張惠妹《真實》回憶殺全場大合唱　《連名帶姓》12首情歌組曲聽到哭

田馥甄打頭陣！北市跨年晚會開始　現場人數僅約4千人

張惠妹台東開唱：歡迎光臨我的烏托邦！　《古調》開場...飆唱《當我開始偷偷地想你》

黃明志《漂向北方》feat.Gail　短裙辣妹現身陪唱「台北觀光主題曲」

林宥嘉2歲兒酷比唱《說謊》　奶音「最後一句一起唱吧」融化惹～

邊撸邊唱歌！觸發貓咪隱藏技能　仰頭完美和音「喵～嗚」笑翻眾人

發票中獎PO網分享喜悅竟遭冒領　北區國稅局：移送檢調

民宅前大聲爭吵遭勸離生怨！花蓮男持利器攻擊屋主頭臉　警定對象

桃園2公園地下停車場　元旦起收費營運...提供免費充電服務

桃園男低溫暈倒電梯口　警送醫救回送妻「新年最好禮物」

寒天暖愛　台東警方與企業攜手：1200件保暖衣護弱勢

崑山科大節能成效佳　獲頒台南市「節能標竿」獎

曾經窮到沒錢回家鄉！她串起人情味+眷村味　連結屏東四川美食

台南南瀛綠都心元旦升旗迎新年　 黃偉哲期許市政做得更好讓市民過得更好

新竹市升旗官員比民眾多　隔壁縣長楊文科：要為萊豬申請釋憲

台南2居家檢疫者趴趴走被逮　黃偉哲：拉高防疫嚴格注意！

疑跨年煙火波及！恆春汽車保養廠凌晨大火　10多車燒毀面目全非

「久久約也無妨、秒懂重點」　新的一年來場摯友大體檢

黃薇渟主動親上胡宇威！　「正宮」盯場氣瘋：我邊緣人

北市跨年冷清僅來3.8萬人　柯文哲宣布照辦聲量狂飆奪第一

36歲媽媽網紅「懷第5胎突身亡」！　4個月寶寶胎死腹中…死因成謎

年薪百萬「買不起北市房」！女友喊分手　網一看學歷驚：怎麼可能

解放軍駐港部隊「模擬反恐」　維多利亞港作戰震撼全港

陸稱新冠疫苗「為全民免費提供」　陸媒估算：要花2.4兆元！

i Rent失控變保齡球！狂刷一整排撞毀11車　肇事駕駛嚇傻：恍神

阿妹返鄉演唱會吸4萬人！3口罩男砸毀汽車玻璃　車主怒：非本地人

趙正平強抱辣模25秒畫面曝光！　子涵驚恐走光「死命拉裙」

地方熱門新聞

安心亞麗寶陪跨年倒數　入場1小時僅1千多人

彰化跨年熱度不減　圍觀民眾嗨爆

少女時代孝淵群星齊聚台南線上跨年

高雄跨年不開！民搭遊艇「經過」聽歌

2021劍湖山摩天跨年人數創新低

無人機表演陪觀眾一起倒數跨年！

雲林「High翻西螺跨年晚會」　改線上直播

「跨百光年」改直播　歌迷管制區外聽歌！

發票中獎PO網分享喜悅　竟遭冒領

經窮到沒錢回家鄉！她連結屏東四川美食

取消跨年演唱會　黃偉哲曝2原因

台南跨年晚會明星藝人賣力演出

基隆跨年　林右昌與麋先生合唱「再出發」迎2021

郭信良宣布停辦燈會舞台表演及氣墊活動

更多熱門

相關新聞

電算機統一發票　2021年元旦起停用

電算機統一發票　2021年元旦起停用

北區國稅局表示，由於3年緩衝期已將屆滿，再過幾天，電算機發票將於2021年1月1日起停止適用，營業人可依企業規模、業務需求、資訊能力自由選擇欲轉換的發票種類。

購屋紅單賺取所得　應列報所得報繳稅

購屋紅單賺取所得　應列報所得報繳稅

北區國稅局　金牛舞春月曆兌換開始

北區國稅局　金牛舞春月曆兌換開始

統一發票盃路跑　12/6羅東運動公園開跑

統一發票盃路跑　12/6羅東運動公園開跑

振興國旅　北區國稅局會議宜蘭召開

振興國旅　北區國稅局會議宜蘭召開

關鍵字：

發票中獎PO網分冒領北區國稅局

讀者迴響

熱門新聞

快訊／五月天開唱「警方突帶離歌迷」！　相信音樂認：疑似自主健康管理者

五熊驚喜宣布結婚！「感謝主，我是張太太」

女兒討吃薯條「下秒外送抵達」　媽衝房間傻了

快訊／D社拍到了！玄彬❤孫藝真戀愛是真的

張惠妹唱一半突道歉：我不是故意的　7萬人心疼打氣

即／自主管理者聽五月天跨年　市府證實

提款遭陌生人狂盯！轉頭罵「沒禮貌」結局尷尬了

快訊／玄彬認愛孫藝真！

天菜前男友突現身婚禮！23歲新娘崩潰「當場哭暈」

台南跨年開場意外！主持人竟2缺一

邵雨薇躺吳慷仁懷：Love You　認愛後首PO閃照

快訊／高中生烤肉等跨年　抬起頭…驚見屍體嚇到尖叫！

準備追雪！又濕又凍強烈冷氣團下周到　最低溫時間出爐

胡瓜大喊：後面的朋友！鏡頭一轉網笑瘋

蕭敬騰跨年往後摔「背著地握麥克風唱完」：讓大家擔心了

更多

最夯影音

更多
Sandy不滿聖誕禮物「鹿希派年尾還惹我」　爆吳宗憲「身上有味道」：而且衣服都皺的！

Sandy不滿聖誕禮物「鹿希派年尾還惹我」　爆吳宗憲「身上有味道」：而且衣服都皺的！
勝訴謝和弦、莉婭獲賠120萬！　Keanna連PO「12個驚嘆號」發聲了

勝訴謝和弦、莉婭獲賠120萬！　Keanna連PO「12個驚嘆號」發聲了

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

高雄傳槍響！嫌拒檢衝撞副所長 警開11槍阻攔「後座乘客中彈亡」

高雄傳槍響！嫌拒檢衝撞副所長 警開11槍阻攔「後座乘客中彈亡」

張惠妹《真實》回憶殺全場大合唱　《連名帶姓》12首情歌組曲聽到哭

張惠妹《真實》回憶殺全場大合唱　《連名帶姓》12首情歌組曲聽到哭

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面