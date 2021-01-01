發票中獎PO網分享喜悅竟遭冒領　北區國稅局：移送檢調

▲發票中獎PO網分享喜悅，竟遭冒領。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

統一發票中獎獎金，已成為一般民眾日常生活的小確幸，然卻有民眾將紙本中獎電子發票證明聯拍照，公開於社群網站分享中獎的喜悅，竟遭冒領！北區國稅局1日指出，該局最近接獲通報，轄內陳姓民眾持2020年7-8月中獎電子發票證明聯，至超商兌領中獎獎金，卻被告知中獎發票獎金已被領走。

陳君向該局反映受重視，經調查發現，陳君獎金係遭李君透過「統一發票兌獎APP」線上領取，經調閱李君兌領中獎發票明細，其中獎發票消費地遍及全國，且經由兌獎APP擷取的圖檔發現，多數中獎發票明顯係翻攝電腦螢幕照片，查得李君冒領中獎發票獎金共計7萬餘元，該局隨即停止李君使用「統一發票兌獎APP」領獎功能一年，並將中獎發票獎金核發予持有電子發票證明聯之陳君。

北區國稅局強調，為防範冒領行為，「統一發票兌獎APP」在領獎前必須經過領獎人身分、匯款帳號2道認證機制，如遭盜領一定找得到冒領人追回獎金，中獎獎金也一定會歸還中獎人。李君意圖以不正當方法將虛偽資料輸入電腦或相關設備，取得他人財產涉及刑責部分，該局已移請檢調單位深入調查依刑法究責，籲請民眾切勿以身試法。

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