只要10張發票！　北區國稅局「金牛舞春」水果月曆兌換開始

▲局長王绣忠(中)表示，「金牛舞春」水果月曆的吉祥語及春聯是名書法家賴煥琳(左)校長的墨寶。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

北區國稅局2021年「金牛舞春」水果月曆，26日起在該局所屬各分局、稽徵所及服務處24個據點、上班時間開始兌換！民眾只要捐出2020年11至12月未列印買受人統一編號且消費金額達10元以上的紙本發票10張，或雲端發票5張，就可兌換精美水果月曆1本。兌換首日該局各據點均出現民眾大排長龍兌換水果月曆。

▲北區國稅局「金牛舞春」水果月曆兌換開始。（圖／記者楊淑媛攝）

北區國稅局局長王绣忠表示，該局的水果月曆很特別，每月搭配不同的吉祥語及實用稅務宣導詞，還附製2張-「金牛迎春」及「祥燕納福」春聯，讓民眾張貼，增添喜氣及吉祥氛圍。月曆的吉祥語及春聯是名書法家賴煥琳校長的墨寶，彌足珍貴值得共賞珍藏，26日還特別邀請賴校長親臨該局一樓月曆兌換現場揮毫，讓兌換月曆民眾一同觀賞大師揮毫氣勢。

▲兌換首日各據點均出現民眾大排長龍兌換水果月曆。（圖／記者楊淑媛攝）



此外，月曆各頁印製實用稅務宣導詞，及該局同仁拍攝轄區特色車站的照片，非常典雅特別。同時，在月曆中特別夾2張DM，宣導4項重要稅務訊息，分別是「發票存載具 好康又便利」、「補助長照守健康」、「聰明退稅有法寶」及「綜合所得稅報稅好幫手」，讓拿到水果月曆的民眾知道最新的稅務訊息。

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