▲局長王绣忠(中)帶領同仁進行公益淨灘。（圖／北區國稅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為振興國旅、刺激景氣，位於桃園的財政部北區國稅局、特地將該局第10次局務會議，移地至轄管的宜蘭分局辦理，並結合宜蘭分局員工健行活動，選定風景優美的龍潭湖，由局長王绣忠帶領同仁，7日一起進行公益淨灘，落實環保愛地球的責任。

▲振興國旅，北區國稅局局務會議移師宜蘭並進行公益淨灘。（圖／北區國稅局提供）

王绣忠局長表示，國稅局的工作為國稅的稽徵與服務，屬第一線的服務工作，相當辛苦，為了讓員工眷屬了解員工工作內容及增進員工家庭成員情感，以及提倡運動好習慣，該局除舉辦員工家庭日外，也分區辦理員工健行活動。

今年員工健行輪由宜蘭分局主辦，擇定在風景優美，人氣很夯的龍潭湖舉辦，同時希望同仁及眷屬能落實環保愛地球的理念，在員工健行開始前由王局長帶領一級主管進行淨灘活動，希望以實際行動發揮守護湖泊，表達對土地的保護與珍惜，喚起同仁的環保意識，共同善盡地球公民的責任。

該局進一步表示，淨灘地點選在宜蘭縣礁溪鄉龍潭湖，別具意義，因為這裡的湖光山色幽靜宜人，吸引大批遊客，但也帶來垃圾問題，平時都由志工打掃，今天特別結合員工健行活動，大家以實際行動清除湖岸雜物及垃圾，由公部門帶頭示範維護環境、愛惜環境的實際行動，為地球永續發展盡一份心力。

・明星商品回購率超高