統一發票盃路跑12月6日羅東運動公園開跑　捐發票3張免費參加

▲捐10元以上發票3張即可免費參加統一發票盃路跑宜蘭場，並有環保電動自行車、50吋液晶電視等獎送你。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

受歡迎的財政部統一發票盃路跑，2020年第5場壓軸場路跑活動，將於12月6日在宜蘭羅東運動公園熱情開跑！並於17日中午12時開放網路報名，民眾只要捐贈109年11-12月統一發票未登載買受人統一編號，且每張消費10元以上紙本或雲端發票3張，就可以免費報名參加，完跑後除可兌領精美完跑禮外，還可抽環保電動自行車、50吋液晶電視等獎項。

北區國稅局表示，財政部統一發票盃路跑羅東運動公園場，活動首創以雙架無人機飛行領跑外，也邀請宜蘭在地「藝想劇團」、耕莘護校熱舞社、新象劇團及慢飛兒童特技團進行精彩表演外，同時也提供多重摸彩活動，獎項豐富多元，除頭獎環保電動自行車外，另外有50吋液晶電視、按摩槍、運動耳機及智能運動手錶等多項大獎。

活動當天（12月6日）設有許多宣導攤位，並有物超所值的宣導品，民眾可多準備每張消費金額10元以上之2020年11-12月統一發票或雲端發票來參與拿好禮；另為推廣消費者購物使用行動支付並索取雲端發票之節能減碳好習慣，活動中特別規劃行動支付結合雲端發票好康兌換體驗營，民眾出示完成登入統一發票兌獎APP畫面，或出示行動支付結合手機條碼畫面，即可獲得乖乖或翠菓子綜合米菓1包。

另，捐贈2020年11-12月雲端發票1張，即可獲得點數貼紙1張，憑點數可至捐贈發票宣導攤位兌換宣導品；使用行動支付消費10元並以載具索取雲端發票，即可兌領價值150元等值商品，請民眾把握參與這場充滿愛心、歡樂、高CP值的活動，歡迎大家踴躍報名參加，一起來逗熱鬧！相關活動辦法及資訊，請至活動官方網站（https://www.2020mofrun.com.tw）查詢，或撥打該局服務專線（03）3396789分機1271-1275洽詢，將有專人為您服務。

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