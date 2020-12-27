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電算機統一發票2021年起停用　導入電子發票是最佳選擇

▲電算機統一發票於2021年元旦起停用。（圖／北區國稅局提供）

▲電算機統一發票於2021年元旦起停用。（圖／北區國稅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

北區國稅局表示，由於3年緩衝期已將屆滿，再過幾天，電算機發票將於2021年1月1日起停止適用，營業人可依企業規模、業務需求、資訊能力自由選擇欲轉換的發票種類。

該局說明，依統一發票使用辦法第7條第1項規定，統一發票種類計有三聯式統一發票、二聯式統一發票、特種統一發票、收銀機統一發票、電算機發票及電子發票等6種，其中電子發票具有提升營運效率，節省紙張、寄送發票郵資及倉儲成本等多種好處，最符合節能減碳愛地球的環保政策，為營業人最佳選擇。

而零售業者因銷售對象多為個人，導入電子發票並主動開立雲端發票，可免除購買統一發票成本，享快速結帳，縮短消費者排隊結帳時間，且消費者索取雲端發票，還可以享有多一次雲端發票專屬獎中獎機會的小確幸；而製造業者因資訊能力及內部營運 (如ERP等) 系統較為完備，導入電子發票則可降低帳務處理及風險管理成本；至規模較小或每月開立發票張數較少之營業人，則可免除建置成本，免費使用電子發票整合服務平台交換及存證功能，以Web介面直接開立/接收電子發票，或直接改採用收銀機或手開二、三聯式統一發票。

北區國稅局經積極輔導營業人，截至2020年12月17日已成功輔導2,515家營業人轉換開立電子發票。

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