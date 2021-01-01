「人不如豬」　馬英九嘆：台灣人收到的新年大禮是萊豬

▲國民黨元旦升旗。（圖／記者陳煥丞攝，下同）

記者徐政璿／台北報導

國民黨1日上午8時在中央黨部舉行元旦升旗典禮，包括黨主席江啟臣、前總統馬英九、前副總統吳敦義、前主席朱立倫均到場，戴著國旗口罩合唱國歌。馬英九感嘆，在總統蔡英文一人獨裁、民進黨一黨專政之下，台灣人民收到的新年大禮是含萊克多巴胺的美國豬肉，民眾無論是在外用餐，在家做飯，或是購買豬肉加工食品，都有可能會吃到萊豬。

馬英九表示，萊劑是農委會公告的動物禁藥，全球有161國、超過八成的國家禁用，台灣的豬都不准吃萊劑，可是台灣的人卻被迫會吃到萊豬，難道人不如豬嗎？

馬英九痛批，這次民進黨違反主流民意開放萊豬，出賣人民健康的「萊豬立委」全部現形，下次選舉把他們全部下架，國民黨正力推「反萊豬公投」第二階段連署，今年8月底讓我們以公投展現全民意志，用真正的民意否決萊豬，讓蔡英文自己把萊豬吞回去。

「再怎麼野蠻霸道，也不能漠視食品安全！」馬英就強調，食安與每位民眾的健康深切相關，民進黨打著民主的大旗做反民主的勾當，相信未來台灣人民一定會百倍奉還。

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