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竹市校園午餐新契約上路　驗菜、菜單標示等四原則把關

▲新竹市長林智堅前往內湖國中視察營養午餐，關心「食材驗收」步驟。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅前往內湖國中視察營養午餐，關心「食材驗收」步驟。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府表示，新竹市本（12）月18日前已完成全市46所學校午餐契約換約，明上路的新契約維持原有嚴格標準，另，明訂肉品與加工品一律採用國產食材，且新增罰則。新竹市長林智堅今赴內湖國中視察時指出，竹市堅持「驗收要到位、食材要登錄、菜單應標示、抽樣應確實」四大原則，孩子家長從菜單上都能看到食材產地，更有營養師每日逐項驗菜把關。

市府說明，新的午餐契約自明年1月1日起實施，竹市共有3家團膳業者，供應全市師生約4萬6千人，除原訂「禽、畜肉品」為CAS國產在地食材外，另增訂豬、牛加工（再製）品，應採用原料來源為國產在地之優良產品。

林智堅市長今（31）日前往內湖國中視察營養午餐，特別關心「食材驗收」步驟，劉惠芬校長說明，驗收紀錄主要會先按照午餐契約內容規定的標章、標示進行驗收，接著檢查食材的品質與重量。

內湖國中校長劉惠芬說明驗菜流程，團膳業者於凌晨理貨、清晨將食材送達學校後，營養師或午餐秘書開始驗菜，針對每一項食材進行核驗，包裝上的3章1Q、新契約規範的生鮮肉品產地標示，都是驗菜重點，菜單也需清楚標示「使用國產食材」。

「驗菜與抽驗程序才是國產食材使用的關鍵！」教育處代理處長沈靜濤表示，新竹市的契約原本在食材使用上就較嚴格，變更的契約範本則依照教育部建議，新增應使用國產品的種類，與未使用國產品的罰則，新竹市嚴格把關學生午餐品質，盼讓學生安心健康用餐。

沈靜濤代理處長表示，新竹市營養午餐「3章1Q」覆蓋率為全台之冠，營養師與團膳業者的努力功不可沒，團膳業者穩定供應溯源食材，符合安全與衛生，營養師積極調整菜單、維持品質，並在驗菜和製餐時嚴格把關。

教育處指出，除契約變更外，明（110）年起也將配合中央「食安五環」政策，原學校午餐採用國產三章一Q可溯源食材，中央即補助每人每天3.5元經費，明（110）年起將提升為6元，強化學校午餐食材安全性，讓學生吃得在地、吃得安心。

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