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「家長得來速」接送好安心　竹市龍山國小通學步道啟用

▲龍山國小長達380公尺通學步道，今（30日）正式啟用。（圖／新竹市政府提供）

▲龍山國小長達380公尺通學步道，今（30日）正式啟用。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

建校至今100年的龍山國小，位於新竹市科學園區、高速公路交流道、主要道路光復路交會的重要位置，連接園區生活圈，車流量大且繁忙，為提升學童步行安全，市府與校方協力，讓出校園土地，由知名團隊田中央操刀長達380公尺通學步道，30日正式啟用。新竹市長林智堅表示，龍山國小是城市門面，通學步道將原有校內的茄苳老樹變身市民共享最美街景，並打造穿透式綠圍籬，讓「高速公路下的茄苳小徑」成為學生最美好的記憶。

林智堅指出，龍山國小位處新竹市交通要道，更是外地訪客來到新竹市看到的第一所學校，因此格外重要，但也因附近車流繁忙，讓原本學童上學的周邊道路相當危險。

林智堅表示，他上任後啟動新校園運動，也致力打造步行城市，盼創造「好舒適、好安全、好環境」三好的步行環境。此次龍山國小通學步道工程，學校讓出校園土地，建置約380公尺兼具綠意與安全的通學步道，不只加寬步道，更讓學校與社區產生連結，讓學生有更安全的通學環境，社區居民也有更好的休憩場域。

竹市府表示，龍山國小通學步道工程，獲內政部營建署核定1360萬元，由田中央聯合建築師事務所規劃、設計，以光復路一段574號龍山國小周邊及光復路一段576巷為主要改善路段，並由光復路576巷2弄延伸至社區巷弄，串連廟埕廣場前銜接校園與社區，建立學生及社區用路人安心之健康人行散步空間，配合校園退縮也建構出一條優質人行動線。

此外，廊道的設計更貼近學童，在光復路一段的涼亭結合最近修繕的遊戲器材區，兼具休閒遊憩的等候空間，讓學校閒置的角落再次活化。

龍山國小家長會長王敏也分享，非常感謝市府打造通學步道，她每天開車接送小孩特別有感，原本校門口有竹科的車流，送孩子上學的時候真的非常可怕，通學步道完成後，校門口與後巷都不用再像過去一樣人車爭道，整體安全與交通順暢度都大幅提升，此外，她也發現以前沒注意過的茄苳樹，現在都透過綠化工程看見了，「沒有想過會這麼漂亮！」

市府指出，林智堅市長上任後啟動通學步道改善計畫，全面盤點轄內學校需求，投入超過1億5千萬元，推動14處通學步道改善，目前已陸續完工。近日再獲內政部營建署核定6千多萬元，補助增設5校3.6公里通學步道建置與改善，將使社區與學校間更加密切貼近。

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