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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／柯文哲親上火線　北市跨年照辦限4萬人進場

記者黃巈禾／台北報導

英國變種病毒攻入台灣，中央流行疫情指揮中心30日緊急宣布元旦起鎖國1個月，各縣市30日傍晚起陸續宣布跨年活動取消民眾進場。台北市長柯文哲31日上午宣布跨年活動如期舉辦，10時30分親上火線說明跨年活動與防疫相關問題。《ETtoday 新聞雲》全程直播。

▲▼柯文哲召開台北跨年活動續辦說明記者會。（圖／記者黃國霖攝）

▲柯文哲召開台北跨年活動續辦說明記者會。（圖／記者黃國霖攝）

台北市政府31日宣布，依目前市府掌握的北市疫情資訊，及考量中央邊境管制嚴格，國內確診案例也有做好後續管控，因應新常態（New Normal），希望儘量維持民眾正常生活與兼顧經濟發展，因此，31日跨年晚會如期舉辦。

因應近日國內疫情狀態，台北市政府已依22日中央發佈的跨年等大型集會活動防疫原則做好各項防疫措施。根據規劃，31日當日將於市府前舞台區圍設管制區域，並設置3處管制點，民眾需消毒、戴口罩、量體溫及完成實聯(名)制始可入場，當天下午3時起開放入場，民眾不用提早排隊，因為不會開放民眾先進去。

同時，管制區域內採人數總量管制，府前廣場依往年經驗估計可容納11萬名觀眾，日前規劃調整至8萬人，北市府31日宣布人數管制限縮至4萬人，場內強制全程佩戴口罩、禁止飲食(補充水份除外)，經勸導不聽者開罰3000到1萬5000元，如居家檢疫、居家隔離、自主健康管理期間者，及有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀之民眾（包括表演者及活動工作人員），不得參加活動，違者最高可罰100萬元。

另外，為加強消毒頻率，北市府跨年活動將於服務台、哺乳室備有酒精或消毒液，並配有額溫槍供有需要民眾自主測量，所有流廁皆備有肥皂及洗手設備，流廁外也增設供水站供民眾洗手。

北市府另於醫護站旁設隔離帳及防疫小組，如有疑似個案將進行隔離並通報台北市衛生局防疫專線（2375-3782）做後續處置。現場將會加強宣導及勸導參加民眾確實防疫，全民一起做好防疫，仍可維持正常生活。

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