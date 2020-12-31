北市照辦跨年！網一面倒「灌爆臉書」狂喊：別當破口罪人

▲台北市跨年照常舉辦。圖為「最high新年城2019 跨年晚會」。（圖／記者劉亮亨、張凱喨、姜國輝攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣於30日爆出首例英國變種病毒入侵後，基隆、桃園、台中、台南、高雄等縣市紛紛於當天晚間宣布，將跨年晚會改為線上直播。其中，台北市跨年引爆爭議，因為市長柯文哲30日晚上8點貼文，說31日開晨會後將宣布決定，最後北市跨年仍照常舉辦，進入管制區的民眾須完成「實聯制」、戴口罩、量體溫，讓網友議論紛紛。

面對各縣市相繼取消跨年開放民眾入場，柯文哲30日晚間先是在不公開場合中宣布，將於31日上午10時宣布跨年是否要舉辦，隨後也於臉書公告此消息，湧入大批民眾在底下留言，希望柯文哲將跨年晚會改為線上直播，「忍一時風平浪靜，退一步海闊天空。」

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隨著31日上午消息公開後，許多人湧入柯文哲臉書，在30日晚間該篇貼文底下留言，有人痛罵道，「以後還是可以跨年，但現在是特別時期，為了大家的安全，還是嚴謹以待」、「支持停辦，要是跨年人潮聚集，因此產生新案例，會讓疫情擴大，不要讓台北市成為防疫破口的罪人」、「媽祖遶境可以取消，跨年晚會應該也可以取消吧！」

▲網友分成兩派意見。（圖／ETtoday新聞雲FB）

還有網友忍不住用嘲諷的方式表示反對，「如果有人確診，別連累第一線醫護人員，送去你家隔離給你照顧可以嗎」、「放煙火是在慶祝疫情嗎？給大家一個喘息的跨年吧」、「當醫生時30秒決定生死，當市長時還要考慮到最後一刻。原來跨年比生死還複雜。」

不過也有網友支持這個決定，「尊重。每個市長有每個市長的想法」、「好久沒這麼支持他了」、「把人趕去夜店是有比較好喔」、「代表中央防疫做得好」、「不辦沒經濟，辦了有鎖國風險。兩難啊」、「笑死，雙腳自己的，怕的話就自己待在家不要出門啊！嘴上喊停辦身體很誠實的要去嘛！」

甚至有人分析，說他不會去跨年但也不支持停辦，「有規定『本土有15例就停辦』，如果未有為什麼要停辦活動呢？一堆人喊著停辦，那你們知道停辦之後會造成多少人的生計受到影響？」認為如果疫情嚴重到停辦那沒話說，「但疫情明明沒有擴散（得到新種病毒的人還在隔離）為什麼要停辦？」