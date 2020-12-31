　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

彰化跨年改線上直播！摸彩「最大獎Gogoro」7萬6千張券仍要現場投

▲▼ 。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化跨年最大獎為Gogoro一台。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮、戴若涵／彰化報導

因應新冠肺炎疫情，為避免民眾群聚，不少地方政府紛紛宣布跨年活動採取直播方式演出！彰化市公所也跟進使用線上直播，但跨年摸彩的7萬6千張彩券，還是需要市民進會場內投入摸彩箱，現場將有相關人員協助量體溫、噴消毒液。

「2021彰化市牛轉乾坤跨年晚會」原訂將於31日晚間6時20分，於彰化火車站前中正路盛大展開，演出陣容有張立昂、嚴正嵐、曾沛慈、黃偉晉、張語噥、PER6IX等歌手，邀請鄉親赴現場共襄盛舉。但受新冠肺炎疫情影響，彰化市公所指出，跨年活動將全程採直播方式辦理，不開放民眾入場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

彰化此場跨年活動摸彩獎包括，GOGORO VIVA LITE一台、55吋液晶電事、冰箱、洗衣機、萬元禮券、自行車等，共發出的7萬6千張摸彩券。

彰化市公所表示，持有摸彩券的市民晚間仍要將摸彩券投入摸彩箱中，進場的民眾一律採實名制，必須戴口罩，現場將有市公所人員協助量體溫、噴消毒液，同時也呼籲市民，投完摸彩券後務必盡快離開現場，中獎號碼將公佈於彰化市公所網站，一個月內至公所領取獎品即可。

至於元旦升旗典禮，彰化縣政府31日上午宣布，因應新冠肺炎疫情升高，為避免人潮群聚，原訂於元旦於鹿港體育場舉辦的「牛轉新運 犇向希望」元旦升旗典禮暨漫遊古蹟健行活動，改為元旦上午7時30分在縣政府廣場舉行，取消民眾入場，原古蹟健行部分視疫情狀況擇期再行辦理。

▲▼ 。（圖／翻攝彰化市公所網站）

▲彰化跨年活動發出7萬6千張摸彩券，民眾要赴現場投入摸彩箱。（圖／唐詠絮翻攝）

ET快訊
陳珮騏密戀小8歲鮮肉　羞曝床事「砲火猛烈」喊：離婚真好
政院宣布：萊豬全國統一標準「地方自治條例無效」
獨／高雄警匪追逐死者身分曝！車禍奇蹟生還　8月出院卻遭爆頭亡
台北人喊支持！柯P宣布「北市跨年照辦」　鄉民1原因力挺
快訊／2020最後長照悲歌！妻持刀刺殺久病夫　女兒見血狂湧
快訊／侯友宜批「柯文哲照辦跨年」：嚴謹防疫不要製造漏洞
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

霧淞點妝宜蘭太平山　見晴步道冰霰飄落...遊客直呼好美！

台中雙十公車優惠...「綁卡申辦」元旦暫停1天！連假後全面恢復

算命師「妳的命只能吃到建醮前」　阿婆真的走了託夢說遺願

醫大生106字力挺北市辦跨年　舉例1縣市「防疫破口不是突然出現」

嘉明湖步道美景曝！路樹車輛披白紗如雪世界...興奮見證：我好冷

快訊／觀光局宣布取消三仙台迎曙光、日月潭跨年晚會　改線上直播

瘋跨年！國5今估一路塞到深夜24時　下班後「2地雷路段」湧車潮　

跨年取消「演唱會照辦」遭轟雙標！　網點3關鍵：晚會做不到

「始祖鳥vs北臉」禦寒外套哪家最強　意外釣出保暖神技：分開買

「流星花蓮-天文旅遊」成熱搜關鍵字　自在賞星慢活遨遊天際

台「鎖國1個月」！英變種病毒入侵　元旦起非本國籍禁入境、轉機

首例英變種病毒入侵！台灣後天起「鎖國一個月」

周興哲深夜「被長腿妹撲倒」！　一把摟住進門…經紀人回應了

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

母3貼騎車載2孩「未戴安全帽」遭撞飛　5歲女兒頭部受創搶救不治

七朵花合體！為薇如慶生「合照鬼臉超醜」　陳喬恩：沒人贏得過我

南韓人嗆「台灣落後」完全不想來　網友論戰：南韓超車、台適合養老

強寒流到！北部21度→6度急凍　大屯山、太平山中午有機會下雪

邵雨薇.吳慷仁怒被偷拍「路人私訊道歉」　跨年金門開唱「穿高領」：我也沒東西露！

高雄驚傳11聲槍響！嫌犯衝撞警車　警逮車見「後座躺遺體」

霧淞點妝宜蘭太平山　見晴步道冰霰飄落...遊客直呼好美！

台中雙十公車優惠...「綁卡申辦」元旦暫停1天！連假後全面恢復

算命師「妳的命只能吃到建醮前」　阿婆真的走了託夢說遺願

醫大生106字力挺北市辦跨年　舉例1縣市「防疫破口不是突然出現」

嘉明湖步道美景曝！路樹車輛披白紗如雪世界...興奮見證：我好冷

快訊／觀光局宣布取消三仙台迎曙光、日月潭跨年晚會　改線上直播

瘋跨年！國5今估一路塞到深夜24時　下班後「2地雷路段」湧車潮　

跨年取消「演唱會照辦」遭轟雙標！　網點3關鍵：晚會做不到

「始祖鳥vs北臉」禦寒外套哪家最強　意外釣出保暖神技：分開買

「流星花蓮-天文旅遊」成熱搜關鍵字　自在賞星慢活遨遊天際

西川遙輝入札美職4隊有興趣　選球與高上壘率受青睞

霧淞點妝宜蘭太平山　見晴步道冰霰飄落...遊客直呼好美！

台中雙十公車優惠...「綁卡申辦」元旦暫停1天！連假後全面恢復

美網重砲手「染疫又包機出逃」　ATP只罰2萬還能緩刑處理

樂天桃猿首席教練不再空缺　林振賢重回輔佐曾總

算命師「妳的命只能吃到建醮前」　阿婆真的走了託夢說遺願

柯文哲：跨年照辦向全球展示台灣勇敢前進　「不被不理智恐懼打敗」

媽媽殺死爸爸！台南婦持刀刺殺病夫後自殘　女兒驚嚇報案

醫大生106字力挺北市辦跨年　舉例1縣市「防疫破口不是突然出現」

女兒好心意外害死爸媽！　老夫妻「剪髮40分鐘」染疫相隔10天亡

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

生活熱門新聞

更／全台停辦跨年懶人包！12縣市宣布

Siri喊早點回家！情侶逛完逢甲回台北　隔天傻眼了

兒子電腦藏「媽媽資料夾」　媽點開傻眼了

提款遭陌生人狂盯！轉頭罵「沒禮貌」結局尷尬了

變種病毒入侵！中研院曝恐怖變異

台灣後天起「鎖國」一個月！

全台跨年停辦一次看！北市今早宣布

球鞋不貼合！內行教綁大圈圈...護腳又舒服

今晨4.3℃冰番薯！跨年夜再探底　全台最凍時間點出爐

不斷更新／31日桃竹宜部分校停課

北市照辦跨年！網一面倒「灌爆臉書」氣炸

堅持不買AirPods！她揭真實理由「別再說我窮酸」

元旦新制3大類變革一次看！鎖國一個月、買機車變貴了

即／寒流來襲！桃園復興區4小學明天停課

更多熱門

相關新聞

LIVE／北市跨年如期舉辦　柯文哲親上火線說明

LIVE／北市跨年如期舉辦　柯文哲親上火線說明

英國變種病毒攻入台灣，中央流行疫情指揮中心30日緊急宣布元旦起鎖國一個月，各縣市30日傍晚起陸續宣布跨年活動取消民眾進場，台北市長柯文哲31日宣布跨年活動如期舉辦，他上午10時30分親上火線說明跨年活動與防疫相關問題。《ETtoday 新聞雲》全程直播。

快訊／北市跨年人數管制砍半限縮4萬人

快訊／北市跨年人數管制砍半限縮4萬人

北市照辦跨年！網一面倒「灌爆臉書」氣炸

北市照辦跨年！網一面倒「灌爆臉書」氣炸

全台跨年停辦一次看！北市今早宣布

全台跨年停辦一次看！北市今早宣布

多縣市取消跨年！名醫讚「不需為虛名冒險」：我以台灣人為榮

多縣市取消跨年！名醫讚「不需為虛名冒險」：我以台灣人為榮

關鍵字：

彰化跨年

讀者迴響

熱門新聞

更／全台停辦跨年懶人包！12縣市宣布

Siri喊早點回家！情侶逛完逢甲回台北　隔天傻眼了

快訊／柯文哲宣布：北市跨年照常舉辦

兒子要被開除！媽賣身求情校長…不倫3年

即／高雄晚間槍響　警逮人驚見後座躺屍體

全家拍照倒數　汪大臉塞鏡頭尬笑

兒子電腦藏「媽媽資料夾」　媽點開傻眼了

老公節儉可靠！台女決定嫁了　婚後崩潰

公路旁撿到狗　送醫才知是小猛獸

提款遭陌生人狂盯！轉頭罵「沒禮貌」結局尷尬了

宥勝宣布入住台中…2天後「警察上門」

變種病毒入侵！中研院曝恐怖變異

跨年晚會像等颱風假　「5直轄市打臉陳時中」

台灣後天起「鎖國」一個月！

好市多超神羽絨外套曝光　價格驚呆網友

更多

最夯影音

更多
台「鎖國1個月」！英變種病毒入侵　元旦起非本國籍禁入境、轉機

台「鎖國1個月」！英變種病毒入侵　元旦起非本國籍禁入境、轉機
首例英變種病毒入侵！台灣後天起「鎖國一個月」

首例英變種病毒入侵！台灣後天起「鎖國一個月」

周興哲深夜「被長腿妹撲倒」！　一把摟住進門…經紀人回應了

周興哲深夜「被長腿妹撲倒」！　一把摟住進門…經紀人回應了

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

母3貼騎車載2孩「未戴安全帽」遭撞飛　5歲女兒頭部受創搶救不治

母3貼騎車載2孩「未戴安全帽」遭撞飛　5歲女兒頭部受創搶救不治

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面