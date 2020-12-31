彰化跨年改線上直播！摸彩「最大獎Gogoro」7萬6千張券仍要現場投

▲彰化跨年最大獎為Gogoro一台。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮、戴若涵／彰化報導

因應新冠肺炎疫情，為避免民眾群聚，不少地方政府紛紛宣布跨年活動採取直播方式演出！彰化市公所也跟進使用線上直播，但跨年摸彩的7萬6千張彩券，還是需要市民進會場內投入摸彩箱，現場將有相關人員協助量體溫、噴消毒液。

「2021彰化市牛轉乾坤跨年晚會」原訂將於31日晚間6時20分，於彰化火車站前中正路盛大展開，演出陣容有張立昂、嚴正嵐、曾沛慈、黃偉晉、張語噥、PER6IX等歌手，邀請鄉親赴現場共襄盛舉。但受新冠肺炎疫情影響，彰化市公所指出，跨年活動將全程採直播方式辦理，不開放民眾入場。

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彰化此場跨年活動摸彩獎包括，GOGORO VIVA LITE一台、55吋液晶電事、冰箱、洗衣機、萬元禮券、自行車等，共發出的7萬6千張摸彩券。

彰化市公所表示，持有摸彩券的市民晚間仍要將摸彩券投入摸彩箱中，進場的民眾一律採實名制，必須戴口罩，現場將有市公所人員協助量體溫、噴消毒液，同時也呼籲市民，投完摸彩券後務必盡快離開現場，中獎號碼將公佈於彰化市公所網站，一個月內至公所領取獎品即可。

至於元旦升旗典禮，彰化縣政府31日上午宣布，因應新冠肺炎疫情升高，為避免人潮群聚，原訂於元旦於鹿港體育場舉辦的「牛轉新運 犇向希望」元旦升旗典禮暨漫遊古蹟健行活動，改為元旦上午7時30分在縣政府廣場舉行，取消民眾入場，原古蹟健行部分視疫情狀況擇期再行辦理。

▲彰化跨年活動發出7萬6千張摸彩券，民眾要赴現場投入摸彩箱。（圖／唐詠絮翻攝）