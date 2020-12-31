「流星花蓮-天文旅遊」成熱搜關鍵字　自在賞星慢活遨遊天際

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誰說不能在星空中旅遊？不用花大錢上太空，走一趟花蓮就行！花蓮縣政府推動「流星花蓮-天文旅遊」，舉辦多場基礎及進階的解說培訓課程，讓民眾能夠自在徜徉在無邊際的星空中，並且結合縣內多家伴手禮、飯店業者及陶藝家響應開發天文限定商品，還有多場實體觀星活動，讓冬季花蓮充滿濃濃的天文氣息。

花蓮縣政府觀光處副處長張志翔表示，縣府開設5場賞星導覽活動，透過1個半小時的星空導覽讓一般大眾初步認識花蓮的美麗星空；另外為了培育縣內天文旅遊解說培訓人才，8月17日起至年底開設解說培訓課程，學員完成基礎班及進階班並通過考試，可獲得花蓮的天文導覽解說證書。

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在９月份縣府還在七星潭旁海灘舉辦疊石賞星音樂會，融合七星潭礫石沙灘特色，規劃疊石趣味挑戰賽、海灘音樂會及賞星導覽。除了看蔚藍海景，更有疊石及賞星2種日間、夜間新玩法，邀請疊石達人陳建貴老師分享分享國內外令人驚嘆的疊石作品，陳建貴也親自下場與民眾同樂，最快疊起10顆石頭的參賽者可獲得天文限定商品「流星餅」，讓參與民眾都直呼太特別。

晚間的海灘音樂會則邀請到排笛王子張中立及多組樂團Live演唱，包含阿卡貝拉(A Cappella)無伴奏合唱人聲團體-VOX玩聲樂團、花蓮最有靈魂的原住民嗓音-巴克斯樂團、當夏威夷海風遇到排灣女聲-那就醬樂團、花蓮最溫柔的聲音-花囍臨門樂團，帶著民眾在星空下感受溫暖浪漫的初秋海邊氛圍。

最後由專業的天文講師陳冠榮老師帶領大家一起認識星空，辨認星座及分享中西方唯美的傳說故事，深入瞭解花蓮的美麗星空。沒有繁忙擁擠的走馬看花行程，沒有都市的光害喧囂，靜靜的望著星空，成為另一種慢遊花蓮的自我探索旅程。

「流星花蓮-2020天文旅遊」網站 http://meteor-hualien.tw/eclipse.html

(花蓮縣政府 廣告)