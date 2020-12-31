　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「流星花蓮-天文旅遊」成熱搜關鍵字　自在賞星慢活遨遊天際

生活中心／綜合報導

誰說不能在星空中旅遊？不用花大錢上太空，走一趟花蓮就行！花蓮縣政府推動「流星花蓮-天文旅遊」，舉辦多場基礎及進階的解說培訓課程，讓民眾能夠自在徜徉在無邊際的星空中，並且結合縣內多家伴手禮、飯店業者及陶藝家響應開發天文限定商品，還有多場實體觀星活動，讓冬季花蓮充滿濃濃的天文氣息。

▲▼花蓮,太平洋,流星,天文旅遊,熱搜。（圖／花蓮縣政府提供）

花蓮縣政府觀光處副處長張志翔表示，縣府開設5場賞星導覽活動，透過1個半小時的星空導覽讓一般大眾初步認識花蓮的美麗星空；另外為了培育縣內天文旅遊解說培訓人才，8月17日起至年底開設解說培訓課程，學員完成基礎班及進階班並通過考試，可獲得花蓮的天文導覽解說證書。

▲▼花蓮,太平洋,流星,天文旅遊,熱搜。（圖／花蓮縣政府提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

在９月份縣府還在七星潭旁海灘舉辦疊石賞星音樂會，融合七星潭礫石沙灘特色，規劃疊石趣味挑戰賽、海灘音樂會及賞星導覽。除了看蔚藍海景，更有疊石及賞星2種日間、夜間新玩法，邀請疊石達人陳建貴老師分享分享國內外令人驚嘆的疊石作品，陳建貴也親自下場與民眾同樂，最快疊起10顆石頭的參賽者可獲得天文限定商品「流星餅」，讓參與民眾都直呼太特別。

▲▼花蓮,太平洋,流星,天文旅遊,熱搜。（圖／花蓮縣政府提供）

晚間的海灘音樂會則邀請到排笛王子張中立及多組樂團Live演唱，包含阿卡貝拉(A Cappella)無伴奏合唱人聲團體-VOX玩聲樂團、花蓮最有靈魂的原住民嗓音-巴克斯樂團、當夏威夷海風遇到排灣女聲-那就醬樂團、花蓮最溫柔的聲音-花囍臨門樂團，帶著民眾在星空下感受溫暖浪漫的初秋海邊氛圍。

▲▼花蓮,太平洋,流星,天文旅遊,熱搜。（圖／花蓮縣政府提供）

最後由專業的天文講師陳冠榮老師帶領大家一起認識星空，辨認星座及分享中西方唯美的傳說故事，深入瞭解花蓮的美麗星空。沒有繁忙擁擠的走馬看花行程，沒有都市的光害喧囂，靜靜的望著星空，成為另一種慢遊花蓮的自我探索旅程。

「流星花蓮-2020天文旅遊」網站 http://meteor-hualien.tw/eclipse.html

(花蓮縣政府 廣告)

ET快訊
陳珮騏密戀小8歲鮮肉　羞曝床事「砲火猛烈」喊：離婚真好
政院宣布：萊豬全國統一標準「地方自治條例無效」
獨／高雄警匪追逐死者身分曝！車禍奇蹟生還　8月出院卻遭爆頭亡
台北人喊支持！柯P宣布「北市跨年照辦」　鄉民1原因力挺
快訊／2020最後長照悲歌！妻持刀刺殺久病夫　女兒見血狂湧
快訊／侯友宜批「柯文哲照辦跨年」：嚴謹防疫不要製造漏洞
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

花蓮太平洋溫泉季吸3萬人暖心落幕　玖壹壹、任賢齊接續跨年開唱

259秒煙火秀點亮花蓮！任賢齊、玖壹壹陪倒數　花縣府呼籲做好防疫措施

花蓮太平洋溫泉季吸3萬人暖心落幕　玖壹壹、任賢齊接續跨年開唱

台鐵觀光列車「鳴日號」啟動！首發團太麻里迎曙光售銷一空

茶裏王回甘吧「聖誕跨年」快閃台中！集滿「4款零酒精特調x4處超美打卡點」限時11天

出不了國就到「京町8号」感受懷舊日治風情　招牌「銀行家咖哩飯」讓客人一秒回日本

吉卜力21部經典作品重返大銀幕　《龍貓》率先上映2021/1/29 一起到戲院找牠

今年到「浪LIVE」跨年！打造「無廣告、抽百萬大獎、揪藝人聊天」寵粉創舉無極限

拉長寵粉戰線！浪LIVE祭出「第二波大禮包」美福1泊2食＋百萬獎項只送1位幸運兒

這個世界永遠都有偏見…王小棣挺「無碼世界」溫柔發聲：所以我們才要努力面對

台「鎖國1個月」！英變種病毒入侵　元旦起非本國籍禁入境、轉機

首例英變種病毒入侵！台灣後天起「鎖國一個月」

周興哲深夜「被長腿妹撲倒」！　一把摟住進門…經紀人回應了

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

母3貼騎車載2孩「未戴安全帽」遭撞飛　5歲女兒頭部受創搶救不治

七朵花合體！為薇如慶生「合照鬼臉超醜」　陳喬恩：沒人贏得過我

南韓人嗆「台灣落後」完全不想來　網友論戰：南韓超車、台適合養老

強寒流到！北部21度→6度急凍　大屯山、太平山中午有機會下雪

邵雨薇.吳慷仁怒被偷拍「路人私訊道歉」　跨年金門開唱「穿高領」：我也沒東西露！

高雄驚傳11聲槍響！嫌犯衝撞警車　警逮車見「後座躺遺體」

算命師「妳的命只能吃到建醮前」　阿婆真的走了託夢說遺願

醫大生106字力挺北市辦跨年　舉例1縣市「防疫破口不是突然出現」

嘉明湖步道美景曝！路樹車輛披白紗如雪世界...興奮見證：我好冷

快訊／觀光局宣布取消三仙台迎曙光、日月潭跨年晚會　改線上直播

瘋跨年！國5今估一路塞到深夜24時　下班後「2地雷路段」湧車潮　

跨年取消「演唱會照辦」遭轟雙標！　網點3關鍵：晚會做不到

「始祖鳥vs北臉」禦寒外套哪家最強　意外釣出保暖神技：分開買

「流星花蓮-天文旅遊」成熱搜關鍵字　自在賞星慢活遨遊天際

降雪、路面結冰機率降低　全台「4大公路」道路管制解除了

潘孟安延辦跨年！網笑呆「 超越曆法的男人」：屏東獨立了

美網重砲手「染疫又包機出逃」　ATP只罰2萬還能緩刑處理

樂天桃猿首席教練不再空缺　林振賢重回輔佐曾總

算命師「妳的命只能吃到建醮前」　阿婆真的走了託夢說遺願

柯文哲：跨年照辦向全球展示台灣勇敢前進　「不被不理智恐懼打敗」

媽媽殺死爸爸！台南婦持刀刺殺病夫後自殘　女兒驚嚇報案

醫大生106字力挺北市辦跨年　舉例1縣市「防疫破口不是突然出現」

女兒好心意外害死爸媽！　老夫妻「剪髮40分鐘」染疫相隔10天亡

【廣編】舒跑歡慶40週年陪你看台北跨年　現場狂送40萬

「新北耶誕城」臨時喊卡！民眾搶拍最後一夜、「長輩圖」聲量最高

瀋陽市進入戰時狀態　對9區展開「全員核酸檢測」

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

生活熱門新聞

更／全台停辦跨年懶人包！12縣市宣布

Siri喊早點回家！情侶逛完逢甲回台北　隔天傻眼了

兒子電腦藏「媽媽資料夾」　媽點開傻眼了

提款遭陌生人狂盯！轉頭罵「沒禮貌」結局尷尬了

變種病毒入侵！中研院曝恐怖變異

台灣後天起「鎖國」一個月！

全台跨年停辦一次看！北市今早宣布

球鞋不貼合！內行教綁大圈圈...護腳又舒服

今晨4.3℃冰番薯！跨年夜再探底　全台最凍時間點出爐

不斷更新／31日桃竹宜部分校停課

北市照辦跨年！網一面倒「灌爆臉書」氣炸

堅持不買AirPods！她揭真實理由「別再說我窮酸」

元旦新制3大類變革一次看！鎖國一個月、買機車變貴了

即／寒流來襲！桃園復興區4小學明天停課

更多熱門

相關新聞

力拼智慧農業、智慧教育有成！徐榛蔚要為花蓮留人才

力拼智慧農業、智慧教育有成！徐榛蔚要為花蓮留人才

就任屆滿兩週年！花蓮縣長徐榛蔚30日接受ETtoday《雲端最前線》專訪，細細解說花蓮縣推動「智慧城市」方向，以及智慧農業、智慧教育成果。她強調，花蓮的智慧教育不是喊口號，而是確實落實到每間學校，包含學習無人機、自走車等，都能運用在未來的智慧觀光、農業上，「儲備花蓮孩子的能量，就從教育開始！」而智慧科技教育的推動，也是希望花蓮孩子不用再前往西部，能留在家鄉打拼。

遭性侵一半電話響　女「呼救聲」傳出獲救！

遭性侵一半電話響　女「呼救聲」傳出獲救！

259秒煙火秀點亮花蓮！任賢齊、玖壹壹陪倒數

259秒煙火秀點亮花蓮！任賢齊、玖壹壹陪倒數

花蓮太平洋溫泉季吸3萬人　玖壹壹、任賢齊接續跨年開唱

花蓮太平洋溫泉季吸3萬人　玖壹壹、任賢齊接續跨年開唱

太平洋縱谷馬拉松人數創新高　

太平洋縱谷馬拉松人數創新高　

關鍵字：

花蓮太平洋流星天文旅遊熱搜

讀者迴響

熱門新聞

更／全台停辦跨年懶人包！12縣市宣布

Siri喊早點回家！情侶逛完逢甲回台北　隔天傻眼了

快訊／柯文哲宣布：北市跨年照常舉辦

兒子要被開除！媽賣身求情校長…不倫3年

即／高雄晚間槍響　警逮人驚見後座躺屍體

全家拍照倒數　汪大臉塞鏡頭尬笑

兒子電腦藏「媽媽資料夾」　媽點開傻眼了

老公節儉可靠！台女決定嫁了　婚後崩潰

公路旁撿到狗　送醫才知是小猛獸

提款遭陌生人狂盯！轉頭罵「沒禮貌」結局尷尬了

宥勝宣布入住台中…2天後「警察上門」

變種病毒入侵！中研院曝恐怖變異

跨年晚會像等颱風假　「5直轄市打臉陳時中」

台灣後天起「鎖國」一個月！

好市多超神羽絨外套曝光　價格驚呆網友

更多

最夯影音

更多
台「鎖國1個月」！英變種病毒入侵　元旦起非本國籍禁入境、轉機

台「鎖國1個月」！英變種病毒入侵　元旦起非本國籍禁入境、轉機
首例英變種病毒入侵！台灣後天起「鎖國一個月」

首例英變種病毒入侵！台灣後天起「鎖國一個月」

周興哲深夜「被長腿妹撲倒」！　一把摟住進門…經紀人回應了

周興哲深夜「被長腿妹撲倒」！　一把摟住進門…經紀人回應了

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

母3貼騎車載2孩「未戴安全帽」遭撞飛　5歲女兒頭部受創搶救不治

母3貼騎車載2孩「未戴安全帽」遭撞飛　5歲女兒頭部受創搶救不治

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面