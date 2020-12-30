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影／力拼智慧農業、智慧教育有成！徐榛蔚要為花蓮留人才

新聞節目中心／綜合報導

就任屆滿兩週年！花蓮縣長徐榛蔚30日接受ETtoday《雲端最前線》專訪，細細解說花蓮縣推動「智慧城市」方向，以及智慧農業、智慧教育成果。她強調，花蓮的智慧教育不是喊口號，而是確實落實到每間學校，包含學習無人機、自走車等，都能運用在未來的智慧觀光、農業上，「儲備花蓮孩子的能量，就從教育開始！」而智慧科技教育的推動，也是希望花蓮孩子不用再前往西部，能留在家鄉打拼。

徐榛蔚指出，上任後推動智慧教育、智慧農業，是因為兩者能相結合，明年也計劃將智慧教育、智慧農業帶入校園，要讓花蓮的孩子知道，現在的農業已不是像在4、50年前，像是如今可透過智慧農業相關偵測器、測感儀，去分析什麼時候需要澆灌，並與AIoT結合。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚。（圖／翻攝雲端最前線）

她接著說，要讓花蓮的孩子了解，其實在家鄉做農業，「搞不好我還可以當斜槓族！」只要一機在手，有大的情資中心，就能看見自己的農田、稻田、咖啡、溫網室栽培的狀況，「其實只要一機在手，他都可以非常自在，還可以用AIoT、互聯網、物聯網及區塊鏈」。

徐榛蔚接著提及，在智慧農業中，花蓮縣的有機農業是全國耕作面積最大的，而今年遇上疫情，讓零接觸的「指尖經濟」興盛，網路訂購平台都大紅大紫，花蓮的農特產品訂購量也大幅成長；不過，縣府發現有些農友、小農並沒有在平台上，因此啟動相關電商平台訓練，並與外貿中心合作外銷，順利將農特產品銷到美國、加拿大、新加坡及香港。

另一方面，徐榛蔚指出，花蓮縣在去年啟動遠距教學，今年又遇上疫情，教育部就指定花蓮縣做為「停課不停學」的遠距示範縣市，「其實這部分我們已經超前部署」，原先是因為有些孩子可能住得比較遠、學習有時不便，又或是請假在家，如今不只老師在線上很熟悉，孩子使用上也沒問題。

談到花蓮的交通狀況，徐榛蔚坦言「交通一直是花蓮人的痛」，而前縣長傅崐萁在任內爭取到蘇花改一期，如今也已經通車，讓花蓮更便利了，但全國環島高速路網仍未串接起來。她並說，交通部喊西高鐵、東快鐵，但目前看來還要10幾20年後，「所以我們還是希望蘇花改二期、花東快，是不是可以中央趕快來支持，讓整個環島的高速路網能夠完成」。

此外，針對萊豬即將叩關，花蓮縣除了修訂食品安全管理自治條例「萊劑零檢出」，也自推「花蓮豬」標章，為消費者把關。徐榛蔚也說，現今食安問題嚴重，但花蓮在食安五環今年得到全國第一；面對中央政府要進口萊豬，地方政府一定要守護鄉親健康，尤其花蓮又是有機大縣，對於環境、農特產品相當重視。她也質疑，國家在飼料使用上，本來就不能含有萊克多巴胺，「為什麼還要進口萊豬？」

《雲端最前線第955集完整節目FB》

《雲端最前線第955集完整節目Youtube》

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