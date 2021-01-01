花蓮跨年嗨翻！任賢齊＋萬芳＋玖壹壹　歌迷嘶喊尖叫

▲▼任賢齊、萬芳首首經典好歌讓台下歌迷如痴如醉。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為迎接2021年跨年活動，由花蓮縣政府主辦之2021花蓮太平洋觀光節跨年演唱會31日晚間於東大門廣場熱力登場，包括亞洲天王任賢齊、情歌天后萬芳、本土天團玖壹壹、台語歌王葉啟田等共19組歌手熱力獻唱與現場歌迷一同倒數，迎接嶄新的2021年。

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花蓮晚間的跨年夜熱鬧無比、精彩萬分，由南至北多個鄉鎮皆舉辦大型跨年歡慶活動，花蓮縣長徐榛蔚逐一前往玉里鎮、瑞穗鄉、光復鄉、萬榮鄉、鳳林鎮等地與鄉親同樂，致上滿懷的祝福，隨後前往2021花蓮太平洋觀光節跨年演唱會，與民眾及全台各地遊客等待跨年的到來。

徐榛蔚表示，台灣防疫有成，讓國人能安居樂業，而花蓮縣政府團隊超前部署因應疫情，守住花蓮淨土，花蓮縣衛生局更榮獲衛生醫政首獎榮耀，防疫成績可圈可點、備受肯定。「慢．精品．花蓮」歡迎來自全國的遊客造訪花蓮，體驗花蓮的獨特魅力風情，也祝福在場所有的歌迷，在嶄新的一年新年快樂！

配合中央疫情指揮中心政策，今年加強跨年活動各項防疫措施，實施防疫措施，入場民眾均全程配戴口罩，會場禁止飲食，並實施入場實聯制，會場共開闢4處管制出入口，入口設置熱像儀量測體溫並提供酒精消毒手部，現場民眾均配合相關管制措施，做到防疫部署滴水不漏。

▲玖壹壹出場引爆台下觀眾熱血。

「五、四、三、二、一！」縣長徐榛蔚偕壓軸巨星任賢齊、萬芳及與會貴賓一同陪伴觀眾倒數迎新年，並推動「牛轉錢坤」、「春」、「福」、「滿」、「吉」五顆大彩球，為迎接牛年到來致上誠摯祝福，隨著長達259秒的國際級高空煙火秀，在台下觀眾驚喜歡呼的尖叫聲中，正式宣告新的一年到來。

跨年之夜首先由花蓮在地入選表演團體優勝隊伍太平洋之星-「東岸純愛」揭開序幕，為在場歌迷帶來「被遺忘的夢」、「放肆去愛」，透過現場直播，向全世界傳遞來自花蓮表演的活力以及熱情，更展現花蓮音樂人才輩出，是充滿藝文底蘊的音樂城市。

▲縣長徐榛蔚偕壓軸巨星任賢齊、萬芳及與會貴賓一同陪伴觀眾倒數迎新年。

緊接著，新世代唱跳女團INTERDREAM、新生代歌手「微笑女聲」鄭心慈、創作才子劉昊、饒舌歌手莫宰羊輪番上陣，出色嗓音搭配豐富多元的肢體動作，為歌迷帶來視覺與聽覺的雙重饗宴，現場氣氛逐漸加溫。

陽光型男林威良以細膩溫暖的嗓音，深情演唱「Memories」、「刻在我心底的名字」、「貼心」，現場登時充滿幸福溫暖氛圍，台下歌迷聽得如癡如醉。朱宇謀帶來「黏著你」、「最美的約定」「正好愛上你」、「好運到」，迷人唱腔讓台下歌迷尖叫聲連連。

花蓮玉里下德武部落美女舞思愛帶來「逆光」、「披上情人袋」、「High翻組曲」，蘊含溫暖的柔性歌聲，緩緩牽動歌迷的情緒，讓大家感動萬分。舞思愛更帶來2019年花蓮縣原住民族聯合豐年節的大會舞「披上情人袋」，充滿原汁原味的動人歌聲，現場宛如化身為大型聯合豐年節慶典。

▲▼國際級高空煙火秀，在歡呼尖叫聲中，正式宣告新的一年到來。

「寶島歌王」葉啟田則演唱「內山姑娘要出嫁」、「天下一定是咱的」、「古錐仔」等台語經典曲目，充滿感情的歌聲搭配招牌動作，炒熱現場氣氛。歌手蔡佩軒帶來「不愛自己的人」、「記得捨不得」、「愛到明仔戴」、「小幸運」，以純粹真摯的歌聲，緩緩牽動歌迷的情緒，瀰漫在幸福溫暖的氛圍中。

華語流行音樂創作歌手周予天現場演唱「放大鏡」、「白日夢」、「NOT TONIGHT」、「小小的愛」，動人歌聲席捲全場，獲得歌迷熱烈迴響，為現場氣氛加溫。帥氣創作才子許書豪帶來「Start it！」、「別再叫我哥」、「空白鍵」、「6分滿」，迷人嗓音擄獲台下粉絲，動人魅力延燒全場。

徐榛蔚也特別加碼，在台上深情演唱經典名曲「故鄉」，讓台下聽眾聽得如癡如醉、感動不已。「故鄉」一曲更表達她重視花蓮好山好水的的情懷。

情歌天后萬芳演唱「Michelle的第一天」、「模樣」、「新不了情」，深情內斂的歌聲，讓台下歌迷沉浸在回憶的旋律，經典情歌「愛情限時批」，展現天后深厚的歌唱實力，讓現場觀眾陶醉不已。

亞洲天王任賢齊帶來「天涯」、「對摺」、組曲「傷心太平洋＋心太軟＋ 我是一隻魚＋對面的女孩看過來」等多首膾炙歌曲，全場歌迷隨著音樂揮動五彩螢光棒，在棒球場上歷久不衰的經典應援歌曲「再出發」，讓台下粉絲紛紛跟著律動，現場熱力沸騰全花蓮！

延續精彩奪目的跨年煙火，本土天團玖壹壹熱力登場，即引爆全場熱情，為歌迷帶來「Local+來個蹦蹦」、「鄉下來的」、「沒你我沒差」、「愛你不踩剎車」、「派對俠」，琅琅上口的歌詞讓許多粉絲大聲跟著唱，魅力席捲全場，將氣氛帶到最高點，也為跨年晚會劃下最完美的句點。

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