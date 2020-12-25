茶裏王回甘吧「聖誕跨年」快閃台中！集滿「4款零酒精特調x4處超美打卡點」限時11天

消費中心／綜合報導

以「回甘就像現泡」擄獲無數愛茶人心的茶裏王，首度在10月於台北華山舉辦的快閃店「回甘吧」，吸引超多消費者前來免費搶喝以茶裏王為基底茶的「零酒精特調」，現場拍照打卡的畫面也在社群掀起「可惡想喝」的話題！現在台中的茶迷有福了，今年的聖誕、跨年就由茶裏王陪台中人過，12/24（四）～1/3（日）茶裏王回甘吧將在台中廣三SOGO快閃11天，除了帶來4款「零酒精特調」，這次還有驚喜加碼，貼心推出台中限定城市明信片，極富創意與美感的設計，讓人眼睛一亮。此外，當然還有精心設計的打卡景點，要讓台中粉絲有喝有拍，把這次與茶裏王的相遇記在心底、超級「回甘」。

在這個手機隨拍隨錄的年代，就是要把回甘的心情實際化作影像保存下來！台中快閃「回甘吧」這次精心打造的網美景點，有文青、有時尚，也有為了滿足不能出國的粉絲而特意打造的2D手繪韓風！

必拍打卡點1／「質感吧檯」隨性好拍

以簡潔清新風格打造的回甘吧吧檯，不只用來製作特調微醺飲品，拿取特調的同時，別忘了就坐在吧檯隨意側拍一張，從旁打下的Spotlight、清爽的米色背景以及青綠植栽點綴，完全不用刻意抓角度，就能營造出不經意的隨性感，上傳社群絕對秒吸眾人按讚。

▲IG：yitingtung0327

必拍打卡點2／「回甘語錄」補充滿滿正能量

「做喜歡的事，回心中的甘」，不僅文青還帶著滿滿正能量的「手寫語錄牆」，要讓所有前來拍照打卡的粉絲們不忘初心，在木質背景、手寫字體前留下燦爛笑靨，相信自己終能如這個帶著強烈決心的黑色手寫字體一樣，閃閃發光。前來體驗的網紅群，明明才來到第2站打卡點，就已經在這裡拍到手軟！

▲▼IG：henrydeng、wanda_dadada



必拍打卡點3／「手繪2D桌」一秒回韓國

悶了一整年無法衝韓國旅遊的女孩們，茶裏王來幫大家圓夢了！簡單裝置搭配2D線條展現趣味巧思，女孩們拉著好友或另一半側身微坐，一秒就有飛到韓國咖啡廳的fu，聖誕跨年想拍韓系美照，來台中回甘吧就對了。特別的是，牆面上的「敬 自己」設計，其實是讓大家在中間留白處填下想對自己說的話，以滿滿正能量讓粉絲緊緊跟隨的網紅蔡哥，也特別來到此處留下美照，他熱情表示，「2020年末，最想敬的就是一直努力做喜歡的事、朝夢想前進的自己，謝謝自己忙碌充實、用心對待每次機會。」

▲IG：tsaibrotherderboofan



必拍打卡點4／「超chill懶骨頭」慵懶美照超fun鬆

今年掀起的「chill風潮」也吹進了回甘吧！吧檯現場設置了超鬆軟懶骨頭，讓人一看就想躺下不走，簡潔白牆上還有以隨性黑色線條營造的意境構圖，跟著網紅們的美照，懶懶地靠著懶骨頭或斜坐在階梯上，抓住年末的尾巴，展現出自己最chill的時尚態度！

▲IG：pierreleeeeeee

搶拍美照之餘，別忘了手拿一杯色澤搶眼的微醺特調入鏡。同樣也被網紅大讚好拍好喝的特調共有4款，分別是以茶裏王日式綠茶結合烏梅、檸檬的酸甜與桂花香的「小確幸」，以茶裏王青心烏龍為基底，搭上桂花釀、檸檬汁與薰衣草的「夢想的初芽」，以茶裏王白毫烏龍茶為基底，加上零酒精啤酒、荔枝果泥、檸檬的「徬徨森林」，以及使用茶裏王日式綠茶，結合玫瑰、洛神花的「像極了愛情」。從2020/12/24（四）開始，直到2021/01/03（日）每日11：00～20：00限量供應，想要把握機會好好品飲4款特調，就得牢牢抓住限時11天的時間。

▲IG：ygt1016

同場加映／帶著「台中限定明信片」去旅行

回甘吧美照拍完後，茶裏王還要帶著茶友以不同視角走逛台中！感心加碼的台中限定城市明信片，以「IG濾鏡」的概念設計出5款市面上都難看到的超美型小卡，只要將明信片疊加特定建築物，再用手機鏡頭稍抓角度，就能拍出宛如套上IG濾鏡的創意美照。此次台中快閃店的期間，正好搭上年末兩大節日聖誕與跨年，其中2款明信片，更是做出節慶效果，無論是白雪紛紛或是熱鬧煙火，只有拿到限定明信片，才能拍出有別於以往的趣味節慶感，現在就讓社群上的朋友羨慕直呼「好想衝台中」吧！

▲IG：ygt1016

茶裏王回甘吧

活動時間：2020/12/24（四）～2021/01/03（日）每日11：00～20：00（數量有限，送完為止）

活動地點：台中廣三SOGO廣場（台中市西區台灣大道二段459號）

本篇與茶裏王合作