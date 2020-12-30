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花蓮太平洋溫泉季吸3萬人暖心落幕　玖壹壹、任賢齊接續跨年開唱

地方中心／綜合報導

花蓮縣政府舉辦的「2020花蓮太平洋溫泉季」於12月20日圓滿落幕，吸引超過3萬人次體驗花蓮好湯，期間還規劃「花蓮溫泉專車」一日及二日遊，讓更多民眾把握時間體驗花蓮好風光，估算帶來近350萬的經濟效益，深獲國人好評。花蓮縣政府表示，未來還會持續舉辦相關活動，而緊接登場的「2020-2021花蓮太平洋觀光節」跨年演唱會及「2021花蓮太平洋燈會」也會包裝整體行銷，要讓花蓮陪全台灣民眾迎接精彩的2021年。

花蓮縣政府觀光處代理處長張志翔表示，為了推廣花蓮冬季旅遊和溫泉好湯，今年首度推出「2020花蓮太平洋溫泉季」，活動一展開立即吸引各地遊客的詢問，規劃特色光影展區點亮溫泉區的璀璨夜晚，也結合在地原住民文化，舉辦原民美聲音樂會，在美妙天籟中品味溫泉之美，在不能出國泡湯的此刻，「2020花蓮太平洋溫泉季」儼然成為最受矚目的泡湯必去行程，成功吸引超過3萬人次造訪。

▲▼花蓮,太平洋,溫泉季,玖壹壹,任賢齊,跨年。（圖／花蓮縣政府提供）

▲▼花蓮,太平洋,溫泉季,玖壹壹,任賢齊,跨年。（圖／花蓮縣政府提供）

張志翔強調，活動結合花蓮在地特色，入口意象、沿街日式燈廊和光影展區，打造出溫泉小鎮氛圍，即便活動結束還是會繼續展出溫泉季特定展品，會將「2020花蓮太平洋溫泉季」打造成永續的產業行銷。

花蓮縣瑞穗溫泉觀光產業協會理事長陳飛廷指出，活動參與熱烈，配合打卡送好禮、住宿抽汽車等活動，讓整體住房率翻倍成長，業者都有感觀光人潮進駐，活動規劃也深獲好評，讓更多民眾加深對於瑞穗溫泉「英雄湯」的認識。

花蓮縣安通溫泉觀光協會理事長連祥淵說，安通溫泉展區的陸上水舞是此次活動亮點，不少遊客搶拍難得一見的美景，而溫泉旅宿內的美人鴨大型公仔更是大人小孩搶著合照的最愛拍照點，加上近來氣溫驟降、北台灣陰雨綿綿，整體旅宿住房率平均高達9成，冬季觀光逆勢成長，寫下2020年的完美句點。

活動期間推出的「花蓮溫泉專車」一日遊及二日遊，參加總人數約1,550人，近乎額滿，參加的遊客皆對遊程安排讚不絕口，回訪意願相當高。以交通部觀光局統計國人國內旅遊每人每次平均花費為新臺幣2,203元來計算，至少帶來超過341萬元的經濟效益，並帶動南區相關周邊產業，更透過溫泉專車全包式的行程，讓遊客便利地親身體驗花蓮絕佳的溫泉及山水風光！

花蓮太平洋溫泉季吸3萬人暖心落幕　玖壹壹、任賢齊接續跨年開唱 。（圖／公關提供）

為延續花蓮觀光熱度，「2020花蓮太平洋溫泉季」結束後活動也不間斷，2020年度壓軸活動為「2020-2021花蓮太平洋觀光節」跨年演唱會，12月31日將在花蓮市東大門廣場開唱，是東台灣最大場跨年，更集結天王天后天團等19組歌手齊聚花蓮演出，縣府今年費盡心思邀請到睽違9年重返花蓮跨年舞台的亞洲天王任賢齊擔任倒數嘉賓、情歌天后萬芳獨家開唱及人氣發燙的本土天團玖壹壹壓軸登場，陪伴粉絲們迎向全新的2021年。

而「2021花蓮太平洋燈會」將接手為2021年開出好采頭，110年2月6日至3月8日(除夕休)於太平洋公園及花蓮鯉魚潭登場，以「犇騰花蓮行大運」為主軸，並結合地方特色、傳統民俗、現代科技與藝術表現等，打造成一座富饒洄瀾的主題樂園，今年過年就到花蓮，牛轉乾坤迎新年！

(花蓮縣政府 廣告)

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