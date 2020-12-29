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台鐵觀光列車「鳴日號」啟動！首發團太麻里迎曙光售銷一空

▲「鳴日號」觀光列車抵達花蓮站。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

「鳴日號」觀光列車抵達花蓮站。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

開啟花蓮觀光里程碑嶄新的扉頁！由交通部台灣鐵路管理局公開招商、雄獅旅行社推出之鳴日號列車29日正式啟動，雄獅集團董事長王文傑、台鐵副局長朱來順、杜微等人親自搭乘，中午12時5分由南港站出發、並於下午2時45分抵達花蓮。花蓮縣長徐榛蔚親自前往花蓮車站月台迎接貴賓，並參訪全台首座花蓮車站禮賓候車室。

台鐵局為加強推展鐵道觀光旅遊服務，以公開招商方式辦理「110-115年鐵道旅遊鳴日號暨藍皮解憂號觀光列車經營權利案」之招商及遴選，評選結果由國內知名旅遊業者-「雄獅旅行社」承攬本案，搭配年底跨年熱潮，雄獅集團推出鳴日號觀光列車「日出合鳴跨年首發團」分別由南港、新烏日出發2列次行程，主打到太麻里迎接曙光等特色行程，目前已全數售銷一空，成功打響鳴日號觀光列車的啟航。

▲「鳴日號」觀光列車抵達花蓮站。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚、雄獅旅遊集團董事長王文傑（左）及台鐵副局長朱來順（右）參觀明日號車廂。

徐榛蔚表示，雄獅集團董事長王文傑的遠見、執行力及魄力令人欽佩，雄獅集團規劃出的郵輪跳島、環島旅遊、鳴日號，在王董事長帶領全體同仁努力下，逐一付諸實現，臺鐵也鼎力支持國旅觀光發展，全國首座車站禮賓候車室也在花蓮完成，讓花蓮以完善設備迎接全國遊客。

徐榛蔚指出，花蓮是「淨、靜、境、勁、靚」的美麗幸福城市，自從蘇花改通車後花蓮離外縣市更「近」了，明年度以「慢•精品•花蓮」為主軸，與雄獅力推的環島旅遊理念契合，歡迎來到花蓮的遊客，玩得深入、停得長久，花蓮的好山好水等待全國遊客的到來，細細體會花蓮的曼妙風情。

▲「鳴日號」觀光列車抵達花蓮站。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚與雄獅集團董事長王文傑等貴賓走訪花蓮車站。

雄獅集團董事長王文傑表示，雄獅集團未來全力發展「軌道觀光」，為提升和強化旅客體驗的服務能量，從行前、行中到行後的規劃，鳴日號至少已投入350個集團人力，並引進五星級飯店和航空公司管理人才提供服務訓練，展現「以人為本」的高端服務。目前集團自有的觀光巴士預計擴充至100台，將整合多元交通和場域，搭配台鐵8大區域鐵道旅遊中心的成立，打造出日本、瑞士般國際等級的鐵道旅遊，帶動國旅市場的新契機，希望未來以此吸引國際旅客來台觀光！。

為迎接2022鐵道旅遊年，交通部台灣鐵路管理局致力於建立以軌道為主的旅遊型態，分階段陸續建置8大區域鐵道旅遊中心，第一階段為：南港、花蓮、枋寮、新左營、新烏日；第二階段為：基隆、羅東、台東，並打造「鳴日號」等觀光列車和車站禮賓候車室，其中首座禮賓候車室位於花蓮，導入美學設計、融合在地特色元素，並提供精緻茶點，將是臺鐵百年來第一座禮賓候車室，讓旅客有全新的鐵道旅遊體驗及享受。

▲「鳴日號」觀光列車抵達花蓮站。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼台鐵花蓮站禮賓室與小鴨。

「鳴日號」觀光列車為臺鐵局委託「柏成設計」進行全車廂改造，顛覆傳統，導入創新概念，減法美學將內部改裝與外部路線景緻及環境之融合，外觀以尊榮感黑色搭配記憶中經典橘色保留臺鐵的靈魂，其內裝及設計，更榮獲日本2020年Good Design Award國際設計大獎。今(29)日首次將鳴日號「專用車頭」、「專用車頭牌」及「鳴日號車廂」完美結合並對外亮相，搭配協力廠商雄獅旅行社推出一系列精緻旅程，希望提供民眾另一種鐵道旅遊的新選擇！

▲「鳴日號」觀光列車抵達花蓮站。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

鳴日號觀光列車將主打「五星服務」及「五感體驗」，搭配四季美景和在地文化規劃主題遊程，雄獅集團並特別聘請五星級飯店的高階管理人才，將飯店管理服務流程導入「鳴日號」服務細節，要讓搭乘體驗更深更廣更有溫度。鳴日號觀光列車「日出合鳴跨年首發團」分別由南港、新烏日出發2列次行程並特別安排太麻里迎曙光及迎賓音樂會活動，三日行程融合在地生活旅遊體驗，享有獨具尊榮有溫度全程服務。後續宜花東三日遊（北中南各一車次），以及環島五日遊等行程。相關開賣時間、完整行程資訊可於協力廠商雄獅旅行社官方網站查詢（https://travel.liontravel.com/category/zh-tw/taiwantheme/railtour）或洽其客服專線：02-8793-2899。

為推廣鐵道觀光旅遊，台鐵局依據不同列車及主題規畫打造一系列包括鳴日號、藍皮解憂號、海風號、山嵐號及頂級豪華的「鑽石級寢台」列車等五星級觀光車隊，預計於2024年前推出多款不同主題的觀光列車，未來國人不需特別出國，在台灣就能搭乘各種主題觀光列車，不僅串接起台灣特有在地文化與多元歷史文化的融合，讓國內外旅客能欣賞沿線特色美景、品嚐在地美食點心，享受旅行台灣的全新體驗模式，更可望讓台灣鐵道之旅成為國際觀光新賣點。

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