拉長寵粉戰線！浪LIVE祭出「第二波大禮包」美福1泊2食＋百萬獎項只送1位幸運兒

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萬眾矚目的台北跨年晚會現正倒數中，台灣最大直播平台「浪LIVE」自12/19以來，即在線上與線下展開一連串寵粉無極限的跨年嘉年華活動。跨年當日不僅要帶來無廣告的創新跨年節目模式，也將在倒數前抽出160張高級飯店住宿餐飲券，Gogoro、iPhone 12 Pro Max和百貨禮券等總市值約50萬的「超吉大禮包」，然而回饋粉絲的大手筆，竟然僅是第一波活動而已？重金好禮，還在後頭。

「浪LIVE」行銷長李維鈞接受採訪時大方表示，當時間一跨進2021，平台就會開啟「跨年超吉大禮第二彈」，除了現金，還有近百萬的大禮包可抽！有別於年末與插畫家「變種吉娃娃」合作，為粉絲獻上吉利暖意，「第二波活動」則是熱情邀請新舊用戶直接進入線上直播間，實際感受「浪LIVE」更多元的頻道以及更緊密的互動。

「1/1～1/6接連6天，浪LIVE邀請大家每天花至少15分鐘的時間認識我們，這段期間只要用手機號碼登入平台，任選自己喜歡的直播主或節目收看15分鐘以上，自動就會獲得每日抽獎資格。」連續6天，天天將有萬元以上的現金，分送給用戶粉絲，「浪LIVE」除了歡迎所有舊用戶「回家看看」，也期待用戶帶著新朋友加入這個新時代的線上大家庭，只要舊用戶成功邀請新朋友一同用手機號碼登入收看節目，邀請與被邀請者都能得到額外5次「跨年超吉大禮第二彈」的抽獎機會。

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▲第二波大禮包囊括各類生活用品，舉凡進口洗碗機、平板、頂級保養品、等同現金的10萬東森幣，以及原價破5萬台幣的美福大飯店皇家套房1泊2食雙人住宿券，1/7抽中的1人幸運兒就能通通帶回家。

超吉大禮第二彈高潮就落在1/7！當天「浪LIVE」將在線上抽出價值近百萬的大禮包，一樣是「1人獨得」的超寵粉回饋。李維鈞介紹，第二波大禮包的品項主要以「生活用品」為出發，包括原價破7萬元的瑞典進口ASKO獨立型洗碗機，原價2萬6元3C迷齊推的三星Galaxy Tab S7+平板，市價近6千元讓少女小孩都會萌發童心的日本PostPet MOMO熊和COMOMO 娃娃系列，貴婦界逸品東森自然美系列美妝保養品，以及男女都適用的各式美妝、防曬、修容等產品、甚至連等同現金的東森購物10萬東森幣都有，讓中獎人上購物平台自由挑選私心想要的精品、日用品，讓李維鈞直笑說，「浪LIVE真的把用戶的生活細節都考慮進來。」

精選第二波大禮包內容時，「浪LIVE」也設想到中獎粉絲迫不及待想放風度假的心，超吸睛好禮還包括原價破5萬台幣的台北知名「美福大飯店」的皇家套房1泊2食雙人住宿券，「這個房型相當頂規，1泊2食包含早餐、晚餐Buffet美饌，要讓幸運兒實際感受到，浪LIVE在食衣住行都能帶給用戶的溫暖正面的能量。」想獲得「第二波大禮包」的抽獎資格，一樣也是在1/7用手機號碼登入浪LIVE收看15分鐘以上的節目，或者是邀請朋友登入手機號碼觀看15分鐘，就有機會成為第2位眾人稱羨的幸運兒。

回顧過去活動案例，不少品牌多選在年末跨年之際，準備特別好禮專寵粉絲，並且只此一波。浪LIVE此次在年末及年初都有所準備，令人感到格外貼心與用心。細究原因，李維鈞直言，「因為2020年大家真的過得太辛苦。」他有感而發地說，「疫情正緊迫時少有人出來走動，連帶影響街頭藝人的收入，不少人在此時選擇轉到線上。」3、4月時，察覺疫情對於一樣有著豐沛才能的街頭藝人來說衝擊不小，浪LIVE便積極接觸街頭藝人，透過平台成熟的技術與模式，協助他們有效率地在浪LIVE另外開創一個全新線上表演舞台、建立起線上粉絲群，讓他們發光發熱的表演，能不受過去場地限制。浪LIVE領頭協助街頭藝人開創全新跑道，既解決他們面對疫情的徬徨，平台也發現許多用戶會特別給予他們支持鼓勵。

▲李維鈞提及「浪LIVE」主動協助街頭藝人轉戰直播平台的經驗，不免也讓人看見浪LIVE迎向轉型升級之際，亦擔起社會企業的責任。

「所以浪LIVE在2021年仍是強調『陪伴』這件事，因為我們觀察到，陪伴是雙向的。」李維鈞表示，過去也曾有直播主在用戶鼓勵下，籌措到能幫助重病家人度過難關的經費。「直播主陪伴用戶，但其實用戶也是陪伴直播主持續在這個領域追求夢想的關鍵，看到了這點我們都很感動。」李維鈞也補充，「像用戶這樣的行動力，在一般地方很難看到，浪LIVE在用戶的支持下又順利度過一年，對於他們，浪LIVE一定要有所回饋。」

▲「火箭」是浪LIVE很具代表性的一款虛擬禮物，對於直播主來說，收到火箭就代表極大肯定。曾在街頭製作捏麵人的直播主菘子老師，轉戰線上後擁有不錯成績，特別手作火箭(左)贈予李維鈞。

放眼2021年，李維鈞也透露「浪LIVE」即將迎接三面向升級，一是站內視覺風格與虛擬禮物的改版，讓用戶感受到平台蓬勃的生機與活力，二是為音頻直播延展出遊戲化、社交化的特性，三是強化遊戲方面的直播內容來服務消費者更廣泛的娛樂需求。此外，浪LIVE作為台灣領先的直播數位平台，將積極的賦能媒體合作夥伴，「不管是平面、數位媒體甚至是廣播，他們所能傳達的資訊都是單向缺乏互動的，因此直播的互動性與即時性可以將媒體上的訊息立體化。」期待繼續與媒體核心人群產生深度的互動，加深用戶黏著度，讓直播帶來的溫度不言而喻。