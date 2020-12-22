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今年到「浪LIVE」跨年！打造「無廣告、抽百萬大獎、揪藝人聊天」寵粉創舉無極限

生活中心／綜合報導

當人們對於網路直播主還停留在「漂亮女生陪聊天」的既定印象，邁向2.0升級道路上的「浪LIVE」，已經率領著擁有多元才藝、豐沛創造力的直播主和KOL深入台北各行政區，成為推廣城市觀光不可或缺的宣傳小兵。從行政區裝置藝術推廣，直播主要陪大家一路到「2021跨年晚會」，這次「浪LIVE」取得台北跨年線上轉播權，過去的廣告時間，特別企劃網路節目，節目中特別邀請知名主持人賢齡之外，由雙聲歌姬「劉玉婷」全程陪伴，帶您直擊從未曝光的後台，還有抽大獎好康，為網友打造一場前所未有的線上跨年狂歡派對。

活躍在線上的直播主，從陪伴網友談心進而逐步展現驚豔才藝，這回結合線下，挑戰大型跨年活動推廣，讓「浪LIVE」平台的整合能力以及直播主爆發的潛力，再次給人意料之外的驚喜。「浪LIVE」藝能中心副總王莉茗談及於此，兩眼發光的表示，「這幾年浪LIVE的發展逐漸穩定成熟，我們直播主的唱跳、主持等能力，也都被發掘培養起來，除了繼續在平台陪伴大家，還有沒有其他可能？」她溫柔且堅定地說，「這就是我們現在要做的，做為一個有力量的媒體，讓大家看到直播更多元、有趣的可能性。」

▲▼跨年,直播,主播,浪LIVE,網紅,玩轉台北。（圖／浪LIVE提供）

▲▼自今年11月開始，「浪LIVE」旗下的主播、網紅群也加入了北市府的「玩轉台北」企劃，把多個觀光景點以活潑有趣的直播或影片方式，呈現在網路大眾面前。（圖／浪LIVE提供）

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▲▼跨年,直播,主播,浪LIVE,網紅,玩轉台北。（圖／浪LIVE提供）

以此次的跨年晚會來說，王莉茗笑言，OTT平台沒有廣告這件事。「所以我們特別企劃的網路節目就很有意思了！」往往觀眾會選擇轉台的廣告時間，「浪LIVE」大大發揮直播特性，實力派音樂主播劉玉婷將會和其他直播主以non stop的方式，與螢幕前的網友熱情互動，聊聊大家跨年連假要去哪玩，即使無法親臨現場，也能在線上感受陪伴熱力。值得一提的是，由於直播現場就在跨年晚會舞台後方，藝人表演完後甚至還會直接來到直播台，與螢幕前的粉絲們「續攤」聊天，顛覆一般跨年轉播節目的「創舉」，要帶給粉絲更不一樣，同時也更有溫度的收看選擇。

▲▼浪live年終宣傳活動-王莉茗。（圖／記者周宸亘攝）

▲「跨年直播是直播主夢寐以求的大場子。」要如何在短短1～2分鐘的空擋時間，以親切、熱絡、感染力強的互動，抓住網路觀眾的眼球？王莉茗直言這對於「浪LIVE」主播來說，「很有挑戰！」（圖／記者周宸亘攝）

為了回饋粉絲，「浪LIVE」在跨年直播節目中也會大玩線上抽獎，包括洗碗機、德國進口炒鍋、超人氣MOMO熊等獎項，當晚送出近千份好禮，得獎率超高，不過最受網友期待的，還是近期在臉書粉絲團公開的「超吉大禮」活動！只要到浪LIVE臉書專頁找到活動貼文按讚, 並且在留言區@任一位朋友，就有機會中大獎。這次推出的「重量吉企劃」非同小可，包括全台高級飯店住宿餐飲券160張、Gogoro S3 ABS、iPhone 12 Pro Max以及新光三越百貨禮券10萬元，總市值約50萬的獎項，抽到了誰就是「一人獨得」，這位「天選吉人」將會在12/31當天晚上近10點鐘時直播抽出，究竟誰能擁有「超吉好運」，網友全都引頸期盼。

▲▼跨年,直播,主播,浪LIVE,網紅,玩轉台北。（圖／擷取自「浪Live」FB粉絲團）

▲想獲得「超吉大禮」的抽獎資格相當簡單，只要到「浪LIVE」臉書粉絲團的活動PO文底下按讚、tag一位朋友，就有機會在跨年當天，坐等從天上而降的「超吉大禮」！（圖／擷取自「浪Live」FB粉絲團）

「2020年大家都不是過得很開心。」王莉茗談到活動設計時，暖心表示，「我們特別找了插畫家『變種吉娃娃』合作，希望以『吉』的意象，幫所有粉絲網友討個吉利。」其中，就連160張全台高級飯店住宿餐飲券的獎項，也是為了現下無法出國度假的國人所設計。王莉茗笑道，「眼看旅遊補助與振興券的使用期限就要結束，中獎人明年就能用這些票券帶家人朋友一起出遊，在疫情期間享受浪LIVE獨特的陪伴。」

近期積極展現平台媒體能力的「浪LIVE」，讓許多合作單位看到其大量、快速傳播的直播特性，王莉茗也強調，平台一路以來的陪伴、社交主軸仍然不變。「我有個朋友是某位主播的粉絲，他曾跟我分享，最初他只是覺得主播外型不錯，追蹤一陣子後，慢慢是被主播的努力成長給吸引，甚至和其他粉絲變成朋友，有比賽時，大家會一起為主播加油打氣。我聽了心想，哇好感人！原來一直以為是直播主陪伴粉絲，但其實最後是會形成一個大家族互相支持的感覺。」

身處於新媒體匯聚的時代，誰都有可能成為「有影響力的人」。王莉茗也期待，身兼圓夢舞台及陪伴角色的「浪LIVE」，能以真正的媒體之姿，為直播主與觀眾搭起更深刻的交流管道，藉由強大的傳播能量互相陪伴成長。

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