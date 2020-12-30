259秒煙火秀點亮花蓮！任賢齊、玖壹壹陪倒數　花縣府呼籲做好防疫措施

地方中心／綜合報導

迎接即將到來的2021年，各縣市政府無不別出心裁，用心規劃跨年晚會，東部的花蓮縣政府也邀集多組重量級嘉賓輪番上陣，包含亞洲天王」任賢齊、「情歌天后」萬芳、「平民天團」玖壹壹都會到場與民眾同歡。只是受疫情影響，花蓮縣政府也呼籲民眾配合中央防疫規定，保護自己也體恤他人，讓2020年有個最完美的句點。

今年太平洋觀光節花蓮跨年號稱東台灣最大場，堅強卡司超吸睛，包括「亞洲天王」任賢齊、「情歌天后」萬芳、「平民天團」玖壹壹、葉啟田、許書豪、周予天、蔡佩軒、舞思愛、Wish朱宇謀、鄭心慈、莫宰羊等多組偶像歌手接力上陣演出，預計吸引至少兩萬人至現場參與。享受花蓮好風光還能與巨星一同倒數，讓不少民眾嗨瘋，直呼「2021在花蓮跨年好特別」！

除了星光熠熠的演出陣容，花蓮縣政府也準備璀璨煙火搭配音樂饗宴，打造達259秒的國際煙火秀，象徵「愛永久」，並施放全國跨年最大尺寸的12吋大型高空彈，營造媲美雪梨跨年等級的煙火秀，在不能出國的現在格外引人注目，享受花蓮好風光還能與巨星一同看煙火倒數，讓不少民眾嗨瘋，直呼「2021在花蓮跨年好特別」！

為讓民眾能安心跨年，花蓮縣政府強調務必配合活動防疫措施，進入會場請佩戴口罩、量體溫、填寫實聯抽獎券，保護自己也保護他人。除了中央主管機關建議執行之五大規範外，還全面升格九條防疫守則，讓到花蓮跨年的民眾，玩得安心又自在。

一、所有參與晚會者，包含工作人員及民眾，皆須全程配戴口罩。

二、會場全面禁止飲食（喝水除外），經勸導不聽者，予以裁罰。

三、居家檢疫、居家隔離、自主健康管理期間以及有發燒、呼吸道不適腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀者勿參加。

四、近期有出國旅遊史或自主健康管理期間者均排除為工作人員。

五、跨年晚會活動區域（東大門廣場）將使用阻材框限觀賞範圍，共分為4個出入口，並分兩時段開放，加強人流管制。

六、所有入口處皆設有專業熱顯像儀進行體溫量測，體溫超過攝氏37.5度者即無法入場。

七，入場民眾均採實聯制，為利通知防疫相關訊息，請參加民眾攜帶手機並且開機。

八、提高公共廁所之消毒頻率，並於每個出入口及醫護站備有足量酒精消毒手部，並設有醫療應變措施。

九、現場將透過舞台大型LED警語輪播、主持人口播以及工作人員舉牌提醒，嚴格執行宣導防疫配合事項。

花蓮縣跨年晚會將在MTV、台視綜合台跟洄瀾電視，於晚間七點起全程同步直播，更多活動詳情請見花蓮觀光資訊網(http://tour-hualien.hl.gov.tw)及花蓮觀光粉絲團(https://www.facebook.com/hltour)。

(花蓮縣政府 廣告)