台9線花蓮舞鶴山大彎道！貨車甩噴「數十箱紅標米酒」…網笑：醉了

▲▼貨車司機行經台九線花蓮舞鶴山路段時，疑似因貨物沒有綑綁好，數十箱米酒甩噴。（圖／翻攝自Facebook／玉里人.com，下同）

記者蕭可正、戴若涵／花蓮報導

台九線花蓮舞鶴山路段31日下午發生一起事件！一輛貨車行經該南下路段時，疑似貨物沒有綑綁好，遇彎道後大批紅標米酒直接被甩出車外，路面頓時滿布酒瓶碎片，一度影響用路安全，警方獲報後緊急到場處理。

回顧事發經過，31日下午一輛滿載紅標米酒的大貨車，沿舞鶴山南下大彎道行駛時，疑似貨物沒有綑綁確實，加上車速、彎道等因素，裝在黃色箱子內的米酒瞬間連瓶帶箱，一箱箱被甩落路面，影響用路人通行。

目擊這幕的民眾拍下畫面，上傳至臉書社團「玉里人.com」，提醒網友們「下舞鶴山南下大茶壺過去一點大轉彎，請小心行車，早上七點也有一起北上車道大型貨櫃車右側在水溝裡，車身依靠在山壁。」讓不少人紛紛笑稱，「經過那邊會酒醉」、「剛剛經過有很香的米酒味~~~口都渴了！」

針對這起事件，花蓮鳳林警分局指出，該路段經常發生類似意外，依道路交通管理處罰條例，若所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭，載運人客、貨物不穩妥，行駛時顯有危險時，可依法開罰。

▲▼警獲報到場交管，避免後車閃避不及造成車禍。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）