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中華醫大醫技系許宸寧　獲花蓮門諾醫院24萬8千元獎助學金

▲中華醫大醫技系學生許宸寧（中）獲得花蓮門諾醫院近24萬8千元獎助學金，與校長曾信超（右二）等師長分享喜悅。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中華醫大醫技系學生許宸寧（中）獲得花蓮門諾醫院近24萬8千元獎助學金，與校長曾信超（右二）等師長分享喜悅。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為鼓勵後山子弟返鄉貢獻所學，花蓮門諾醫院提供獎助學金給設籍花東地區的在學大專院校學生，中華醫事科技大學醫學檢驗生物技術系學生許宸寧，取得門諾醫院獎助檢驗科系學生唯一一個名額，獲得24萬8千元獎助學金。

收到榮獲高額獎助學金通知的許宸寧，在系主任陳明資、導師李德修、副校長兼醫事學院院長姜泰安等人的陪同下，向校長曾信超分享喜悅，曾校長等師長也為學生的優秀表現感到與有榮焉，並期勉他畢業返鄉服務好好發揮醫事檢驗技能專長，守護花東地區居民的健康。

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目前就讀中華醫大醫學檢驗生物技術系三年B班的許宸寧，家住花蓮，原就讀其他大學的資訊相關學系，大二時透過轉學考進入華醫醫技系就讀。嚮往醫檢師工作的許宸寧為了跟得上進度，除了對課業學習加倍努力，也積極參與各種實務見習，陸續取得中華民國紅十字會CPR+AED證照；前往台北榮民總醫院玉里分院見習，了解檢驗單位的運作也強化後續的學習動力；擔任班級服務股長，熱心參與班級事務，深獲系上師長的讚賞，在同學間也有好人緣。

有鑑於宜蘭及花東後山醫療人力比較缺乏，為鼓勵設籍宜蘭、花東地區學習醫療照顧相關領域的大專青年畢業後返鄉服務，花蓮門諾醫院於民國98年設立獎助學金，透過甄選方式提供獎助學金協助在學大專生學雜費和生活費的補助，期透過獎助金讓學有專精的後山孩子畢業後返鄉服務，為地方醫療貢獻。

今年獎助醫療照顧相關科系在學大專生中檢驗科只有一個名額，在眾多角逐者中許宸寧脫穎而出獲選，可獲得每學期5萬元學雜費和每月2千元生活津貼的獎助金直到畢業，總計可獲得24萬8千元的獎助金。

拿到門諾醫院的獎助金，許宸寧除了和家鄉的爸媽及師長分享喜悅，也許諾會努力學習，畢業後考上國家醫檢師返鄉服務，將所學回饋家鄉。

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