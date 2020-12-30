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外籍移工比軍人先施打！2千萬劑新冠疫苗到貨「9類人」優先順序曝

▲▼46歲的護士林美雲（Sarah Lim）是新加坡接種疫苗的第一人。（圖／路透）

▲新冠疫苗接種順序分為9大類族群，其中長照機構人員更列進外籍移工。（疫苗施打示意圖／路透）

記者謝承恩／台北報導

指揮中心今（30）日宣布，已洽購COVID-19疫苗總計近2,000萬劑，其中更規劃優先接種對象共有9大類，依序是醫事人員、中央及地方政府防疫人員等人，陳時中指出，其中第4族群「長照機構人員」包含外籍移工，優先50~64歲成人施打，預期最早施打時程為110年3月。

根據指揮中心公布，近期已購買近2,000萬劑的新冠疫苗，包含COVAX約476萬劑、AstraZeneca疫苗1,000萬劑及另一家洽談中，最快可於明年110年3月供貨施打。而根據疫情中心評估9類人需優先施打，依序為醫事人員、中央及地方政府防疫人員、長照機構人員、軍人、65歲以上長者、19~64歲具有高風險疾病者、罕見及重大傷病者、50~64歲成人，估計約1350萬人。

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▲▼COVID-19疫苗接種對象優先順序。（圖／指揮中心提供）

▲COVID-19疫苗接種對象優先順序。（圖／指揮中心提供）
其中最讓外界關注的第4類族群「長照機構人員」亦包含第一線照顧者的外籍移工，可優先於第5族群「軍人」施打。陳時中表示，國內長照有不少比例仰賴外籍移工，不管機構內或者家戶內，都扮演長照重要角色，也同樣有其風險，且第一線照顧人員都會在接種範圍，不分國籍，「風險不會因為你是什麼人改變」。

至於新冠疫苗的施打順序及策略。陳時中進一步說明，會跟打新冠疫苗跟打流感疫苗一樣，會略定一個時間讓第1類人打完、換第2類人打，或者1、2、3類人一起來，端看拿到的疫苗數量跟疫情狀況，疫苗無法特別選擇施打種類，但施打意願及地點都能自己決定。

另外，3月份即將到貨疫苗會否會保留數量給非風險族群施打？陳時中指出，目前新冠疫苗會訂定施打優先順序，還有總目標值，指揮中心擬定相關策略，希望能打的人越多越好，目前疫苗數量跟其他廠商還在談，希望先把這些量準備起來，才能做最適當的安排，另外也對國內疫苗抱以希望。

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