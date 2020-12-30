國產疫苗首件！　指揮中心：高端新冠疫苗獲准進入第二期臨床試驗

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

國產新冠疫苗研發進度，大家都關心，指揮中心在下午記者會中，除公告國際疫苗已買到近2000萬劑，也說明3家國產疫苗研發情形，目前只有高端生技進入第二期，聯亞生技則預計明年1月可提供第一期完整試驗數據，屆時會再行審查。

高端疫苗今（30）日公告，開發中的新冠肺炎疫苗（MVC-COV1901），取得食藥署 (TFDA) 核准，可執行新冠肺炎疫苗第二期人體臨床試驗，成為台灣首家獲准執行二期臨床的國產疫苗。

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中央流行疫情指揮中心下午在記者會上表示，基於COVID-19國際疫情持續嚴峻且不斷有復燃趨勢，疫苗對於其後我國疫情防治與國人防護是至為迫切且必要的防治策略，該項疫苗現階段仍屬賣方市場，指揮中心採取「國際投資」(參與WHO、GAVI、CEPI主導之COVAX機制)、「逕洽廠商購買」及「國內自製」等多元方案同時進行，以期分散風險，儘速取得安全有效之疫苗，提供國內風險族群使用。

有關國內三家疫苗研發廠商臨床試驗現況，說明如下：

1. 國光公司：從一期臨床試驗結果，無法決定最適劑量，建議重新執行劑量探索臨床試驗。

2. 高端公司：有條件核准第二期臨床試驗計畫之執行。

3. 聯亞生技公司：預期110年1月可提供第一期完整試驗數據，再續行審查。

指揮中心表示，為使疫苗能發揮群體免疫效益，指揮中心規劃採購涵蓋約65%人口之需求劑量，以每人接種2劑估算，預計購置3,000萬劑疫苗，並以公費方式依「衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組」所訂之接種對象優先順序，提供醫事人員等風險族群接種（如附）。另將持續透過多元管道密切洽購足敷國人所需之疫苗，未來亦將視國內疫情狀況、疫苗取得數量及適用對象等滾動調整，同時評估開放緊急特殊需求之民眾自費接種方案。