「泰國、不丹」持續爆本土疫情　即起自「中低風險國家移除」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今表示，不丹自12月20日報告首例感染源不明之COVID-19本土病例後，多地陸續出現群聚疫情，迄今累計約170例本土個案，顯示社區具隱性傳播鏈；泰國中部龍仔厝府之本土疫情擴散，近期每日平均約百例個案確診，影響範圍擴大至超過40個行政區，即起將該2國自中低風險國家移除。

根據指揮中心監測資料顯示，全球累計81,927,339例確診，分布於191個國家/地區；病例數以美國19,678,868例、印度10,224,303例、巴西7,563,551例、俄羅斯3,105,037例及法國2,574,041例為多；病例中1,791,249例死亡，以美國344,139例、巴西192,681例、印度148,153例、墨西哥122,855例及義大利73,029例為多。

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▲各國感染風險級別列表。（圖／指揮中心提供）

另外，國內今日新增2例境外移入COVID-19確定病例(案797、798)，截至目前累計125,831例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含123,451例排除)，其中797例確診，分別為702例境外移入，56例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、666人解除隔離、124人住院隔離中。

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請主動聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

指揮中心提醒，本週逢寒流來襲，民眾除了要做好保暖措施外，出入醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀及洽公機關(構)等八大類高感染傳播風險場域，因不易與他人保持社交距離，且會近距離接觸不特定對象，請務必佩戴口罩，並應落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣，以降低感染風險。

各國感染風險級別最新名單如下：

1. 低感染風險國家/地區：紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、寮國、諾魯、東帝汶、模里西斯、越南、馬紹爾群島、新加坡、柬埔寨。

2. 中低感染風險國家/地區：澳洲。