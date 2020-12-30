快訊／霸王寒流！新竹縣4校31日只上半天　另公布停課條件　





▲因應強烈寒流來襲，新竹縣政府30日晚間公布，尖石鄉後山四校(新光、石磊、玉峰、秀巒四校)31日(四)調整為中午放學。（資料照）



記者陳凱力／新竹報導

因應強烈寒流來襲，新竹縣政府30日晚間公布，尖石鄉後山四校(新光、石磊、玉峰、秀巒四校)31日(四)調整為中午放學，課程再另擇期補課；另外，若12月31日早上天氣狀況已達停止上班及上課基準，後山四校也將依天然災害停止上班及上課作業辦法自行決定是否停課一天。

新竹縣府表示，依據中央氣象局天氣預估，尖石鄉鎮西堡12月30日高溫7度，低溫-1度，12月31日高溫6度，低溫-1度。考量該區道路狹小上下坡度大，若道路下雪或結冰，極易造成車輛打滑之現象，考量師生上學之安全性，本縣尖石鄉後山四校(新光、石磊、玉峰、秀巒國小等四校)於31日(四)調整為中午放學，課程另擇期補課。

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縣府也說，倘若12月31日早上天氣狀況已達停止上班及上課基準，後山四校也將依天然災害停止上班及上課作業辦法自行決定是否停課一天。

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