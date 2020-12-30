影／後天起非本國籍禁入境「轉機也不行」　本國籍1/15起「居檢限1人1戶」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

日前一名英國回台發燒患者確診感染新冠肺炎，目前在醫院隔離治療，經過基因比對，指揮官陳時中今證實是英國變種病毒。陳時中也宣布防疫升級控管，入境限制再加嚴，非本國籍者在1/1零時起暫緩入境，本國籍1/15起返台除了要提供陰性證明，要全部進入防疫旅館或集中檢疫，居家檢疫一戶只能有一人。

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根據指揮中心監測資料顯示，全球累計81,927,339例確診，分布於191個國家/地區；病例數以美國19,678,868例、印度10,224,303例、巴西7,563,551例、俄羅斯3,105,037例及法國2,574,041例為多；病例中1,791,249例死亡，以美國344,139例、巴西192,681例、印度148,153例、墨西哥122,855例及義大利73,029例為多。

另外，國內今日新增2例境外移入COVID-19確定病例(案797、798)，截至目前累計125,831例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含123,451例排除)，其中797例確診，分別為702例境外移入，56例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、666人解除隔離、124人住院隔離中。

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請主動聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

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