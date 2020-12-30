廣明女176接觸者「核酸均陰性」　陳時中：大家應該可以比較安心

記者嚴云岑／台北報導

紐西蘭籍機師（案765）確診新冠肺炎，在航空器上傳染給2名同事（案760、766），在台灣活動時又傳染給廣明女（案771），害253天本土零確診案例破功。指揮中心指揮官陳時中表示，該起本土案例共檢測176人，核酸檢測、血清抗體都是陰性，國人應該可以比較安心。

另外，案760女機師接觸者也採檢106人，除了揪出3名陽性病患（案765、766、771）外，血清抗體檢驗99人中，有一人出現陽性，可能感染時間比較長，其他98人全數採檢完畢，也是陰性。陳時中指出，目前情況已相當清楚，兩個案子雖然造成不小社會風波，但隨著檢驗結果出爐，應該也能比較安心。

新冠肺炎今日又傳出2名境外移入，目前國內累積797例確診，分別為702例境外移入，56例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中7人死亡，661人康復解除隔離，其餘住院隔離中。

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