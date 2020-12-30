影／首例英變種病毒入侵！　台灣後天起「鎖國一個月」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今證實英國返台發燒者是感染英國變異新冠病毒，因此也加強邊境管控，元旦起禁止轉機、非本國籍禁入境，原來的商務泡泡，除了已經核准的之外，一律取消，政策會滾動檢討，目前檢討時間暫定一個月。而針對日本之前實施全面禁止入境，被外界認為是「鎖國」，陳時中也坦言，這次台灣跟日本的情況差不多。

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▲入境限制及入境後檢疫措施加嚴。（圖／指揮中心提供）

指揮官陳時中表示，非本國籍者在1/1零時起暫緩入境，本國籍1/15起返台除了要提供陰性證明，要全部進入防疫旅館或集中檢疫，居家檢疫一戶只能有一人，也就是說，如果還是要選擇居家檢疫，一戶只能一人，房子裡不能有本來在台灣的人，非居家檢疫的人不能同住。

而針對何時會再鬆綁邊境管控？陳時中坦言，疫情變化這麼快，現在必須提高警覺，之後會做中間修改也不一定，但現在這樣的狀況，每個月會先檢討一次，看情況做修訂或不修訂，疫情不會跟著他們訂的時程變化，他們只能做時程、做檢討，所以隨時可能改變。

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