台灣搶到2千萬劑新冠疫苗！最快3月供貨　1千萬劑為AZ疫苗

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者莊喬迪攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（30）日公布國內新冠疫苗採購結果截至目前，指揮中心洽購之COVID-19疫苗總計近2,000萬劑，包含COVAX約476萬劑、AstraZeneca疫苗1,000萬劑及另一家洽談中。預期最早可能供貨時程為110年3月，疫苗所需冷鏈系統亦已規劃。另尚與數家已進行第三期臨床試驗之疫苗廠商持續洽談中。

新冠疫苗被認為是遏止這起世紀疫情的希望，但指揮中心疫苗採購情況一直保密到家，來源廠牌說法四起。陳時中日前公布我國已於9月18日「新冠肺炎疫苗全球取得機制（COVAX）」簽約，10月初付訂金。莊人祥日前說明，我方在COVAX採選擇性採購，疫苗的選擇上會有比較大的主動權。而從該管道可購得國內人口的10%~50%疫苗數量，至少可以取得460萬劑。

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陳時中11月底也宣布完成首宗與國際廠商成功簽約的疫苗採購案，已經付訂採購1千萬劑。今日進一步公布為AstraZeneca疫苗及另一家洽談中。預期最早可能供貨時程為110年3月，疫苗所需冷鏈系統亦已規劃。另尚與數家已進行第三期臨床試驗之疫苗廠商持續洽談中。

指揮中心表示，為使疫苗能發揮群體免疫效益，指揮中心規劃採購涵蓋約65%人口之需求劑量，以每人接種2劑估算，預計購置3,000萬劑疫苗，並以公費方式依「衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組」所訂之接種對象優先順序，提供醫事人員等風險族群接種。另將持續透過多元管道密切洽購足敷國人所需之疫苗，未來亦將視國內疫情狀況、疫苗取得數量及適用對象等滾動調整，同時評估開放緊急特殊需求之民眾自費接種方案。