國內出現首起英國變種病毒！案792英返台發燒少年病毒比對結果出爐

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

嚴防英國變種病毒，我國已針對英國入境進行加強防疫，並對近期自英國入境染疫個案進行病毒基因序列比對，指揮中心指揮官陳時中今（30）日證實國內出現首宗英國變種病毒，正是首班倫敦飛台北班機發燒的10多歲少年。

國內從12月23日開始針對有英國旅遊史者加強檢疫，過去14天有英國旅遊史者必須集中檢疫，入境與期滿皆須採檢，倫敦飛返台北的客機航班數將減半，機組員須居家檢疫14天，期滿前進行採檢陰性及自主健康管理7天後再進入社區等。

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27日晚間首班倫敦飛台北班機共127人(含機組員13人)抵達，該團總計有3人確診，其中1人為10多歲少年出現發燒送醫，28日確定染疫，研判發病日即為登機日，登機兩度前量測並未發燒；其餘2人無症狀。另採檢近期從英國返國者，也有1名染疫，指揮中心正在進行相關病毒基因序列比對，釐清是否變異病毒。

陳時中今日公布病毒比對結果，該名發燒少年證實為英國變種病毒，等於是第一個案例到了台灣。所幸從機上開始有適當防護，至於檢驗到醫院，現在在院治療中，有相關輕微症狀並不嚴重，其餘同班機無特別情況，持續觀察中。

▼華航英國班機返台，1名男乘客發燒39度送上救護車，今確認感染的是英國變異病毒。（圖／記者周宸亘攝）