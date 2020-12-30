跨年及元旦連假　屏縣警目標「交通順暢、人車平安」

▲屏東縣警察局長李文章召集所屬各警分局長等人召開跨年、連假交通疏導作為會議 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

因應即將到來的跨年晚會及連假人潮，屏東縣政府警察局今（30）召開各警分局及相關單位人員召開會議，針對各跨年晚會安全維護及周邊交通疏導，及轄區易壅塞路段及旅遊熱點提出交通疏導措施，確保跨年晚會及連假民眾，「交通順暢、人車平安」。

▲調撥車道。

新的一年即將來臨，屏東縣共有9場跨年晚會，又適逢元旦3天連續假期，警方預估將會湧入大量遊客，並另考量台東張惠妹跨年演唱會及元旦當天墾丁龍磐公園舉辦迎曙光活動，各交通熱點勢必湧入大批遊客。

為確保參加晚會民眾安全，縣警局長李文章召集各警分局長、交通隊長等人研究因應交通全疏導作為，針對活動周邊除編排交通疏導崗加強疏導外，並協調主辦單位增設停車場導引牌，避免民眾車輛無處可停放。

另活動現場警方成立機動派出所，加強防竊宣導及機動交通疏導，並配合消防局、環保局及衛生局妥善規劃現場緊急救護路線及宣導防疫措施。

而旅遊人潮部分，除啟動臺1線智慧交控系統長綠控燈外，也視車流狀況實施調撥車道、車輛分流措施等交通管制作為，編排「交通快速疏導部隊」於壅塞路段待命，以便趕往事故現場迅速排除事故及機動前往壅塞地點交通疏導；為交通順暢，這次連假仍採取北上汽機車分道「實體分隔交通錐」，避免汽車駕駛人佔用機車道發生交通事故，警方亦會派員加強取締違規行駛機車道情事。

屏東縣警方呼籲用路人行車前應注意車輛檢查且勿疲勞駕駛，確保交通安全，並隨時監看沿路CMS電子看板、LED字幕顯示器及收聽警廣，以掌握最新路況和替代道路疏導等資訊，更歡迎民眾下載「屏東好交通APP」，前瞻觀察屏東道路即時影像，掌握路況、開心出遊。

警局局長召集所轄7個分局長，針對「跨年晚會及元旦連假交通疏導」 開協調會，研擬精進作為，讓民眾平安快樂迎新年。

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