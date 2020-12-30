　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

跨年及元旦連假　屏縣警目標「交通順暢、人車平安」

▲屏東縣政府警察局長李文章召集所屬各警分局長等人召開跨年、連假交通疏導作為會議 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東縣警察局長李文章召集所屬各警分局長等人召開跨年、連假交通疏導作為會議 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

因應即將到來的跨年晚會及連假人潮，屏東縣政府警察局今（30）召開各警分局及相關單位人員召開會議，針對各跨年晚會安全維護及周邊交通疏導，及轄區易壅塞路段及旅遊熱點提出交通疏導措施，確保跨年晚會及連假民眾，「交通順暢、人車平安」。

▲屏東縣政府警察局長李文章召集所屬各警分局長等人召開跨年、連假交通疏導作為會議 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲調撥車道。

新的一年即將來臨，屏東縣共有9場跨年晚會，又適逢元旦3天連續假期，警方預估將會湧入大量遊客，並另考量台東張惠妹跨年演唱會及元旦當天墾丁龍磐公園舉辦迎曙光活動，各交通熱點勢必湧入大批遊客。

為確保參加晚會民眾安全，縣警局長李文章召集各警分局長、交通隊長等人研究因應交通全疏導作為，針對活動周邊除編排交通疏導崗加強疏導外，並協調主辦單位增設停車場導引牌，避免民眾車輛無處可停放。

另活動現場警方成立機動派出所，加強防竊宣導及機動交通疏導，並配合消防局、環保局及衛生局妥善規劃現場緊急救護路線及宣導防疫措施。

而旅遊人潮部分，除啟動臺1線智慧交控系統長綠控燈外，也視車流狀況實施調撥車道、車輛分流措施等交通管制作為，編排「交通快速疏導部隊」於壅塞路段待命，以便趕往事故現場迅速排除事故及機動前往壅塞地點交通疏導；為交通順暢，這次連假仍採取北上汽機車分道「實體分隔交通錐」，避免汽車駕駛人佔用機車道發生交通事故，警方亦會派員加強取締違規行駛機車道情事。

屏東縣警方呼籲用路人行車前應注意車輛檢查且勿疲勞駕駛，確保交通安全，並隨時監看沿路CMS電子看板、LED字幕顯示器及收聽警廣，以掌握最新路況和替代道路疏導等資訊，更歡迎民眾下載「屏東好交通APP」，前瞻觀察屏東道路即時影像，掌握路況、開心出遊。

警局局長召集所轄7個分局長，針對「跨年晚會及元旦連假交通疏導」 開協調會，研擬精進作為，讓民眾平安快樂迎新年。

▲Her今天推出大家都很熟悉的「KIEHL'S契爾氏金盞花植物精華化妝水」500ml大容量用到爽原價2390元，特價1550元

ET快訊
網紅帶SWAG女優西門町舉牌「徵炮友」　5人被帶回警局
英變種病毒入侵台灣鎖國1個月！名醫曝成效
西門舉牌進化！2正妹寒風中「嬌羞徵炮友」條件曝：13cm以上
英國變種病毒來了！案792少年「登機後才發燒」　4天時間軸一
英國變種病毒侵台！華航、長榮取消航班　曝因應措施
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

寒流來防雪災！台8線大禹嶺與台14甲合歡山路段　17時起封閉

駕電動代步車摔落邊坡！身障翁小腿骨折躺路旁　鳳警助脫困送醫

跨年及元旦連假　屏縣警目標「交通順暢、人車平安」

提昇救助戰力　佛心企業家夫婦捐台中消防局100套救災工作服

疫情+寒流攪局　竹市府：元旦升旗規模縮小、塗鴉市集停辦

台南異味污染物官能測定室揭牌　揪查空污添利器

擴大篩檢B、C型肝炎！扶輪社捐300萬助花蓮　阻斷癌變三部曲

北彰化水情亮橙燈！用水超過1000度　明年1月6日起減量供水

桃園敏盛表揚112名志工　六成逾65歲展現「退而不休」典範

確保豬隻來源合法性　台南加強肉品市場電宰豬隻交易憑證稽核

台籍機師遭爆「防疫期間還約人」　長榮航空：確定違規已決議免職

劉德華《拆彈專家2》「截肢半條腿」怎麼拍？　花絮曝光網讚：真敬業

花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

亞歷媽法國確診新冠肺炎　「老公也中鏢」：病毒無所不在！

五寶爸現身！駁斥詐騙謠言 謝民眾幫忙「找到2工作養家」

Makiyo聽到羅志祥「不是說好不提對方」　「知錯能改可給機會」嘆：但好像滿難的...

飛輪海出道15周年！　汪東城曬4人合照「太多網傳讓人無從開口」

媽加大音量喊名萌妹「全聽不到」　小聲問：要不要吃糖？她秒轉頭

5寶爸遭爆用善款改車、買新機！　妻抱孩出面回應：根本沒車可改

寒流來防雪災！台8線大禹嶺與台14甲合歡山路段　17時起封閉

駕電動代步車摔落邊坡！身障翁小腿骨折躺路旁　鳳警助脫困送醫

跨年及元旦連假　屏縣警目標「交通順暢、人車平安」

提昇救助戰力　佛心企業家夫婦捐台中消防局100套救災工作服

疫情+寒流攪局　竹市府：元旦升旗規模縮小、塗鴉市集停辦

台南異味污染物官能測定室揭牌　揪查空污添利器

擴大篩檢B、C型肝炎！扶輪社捐300萬助花蓮　阻斷癌變三部曲

北彰化水情亮橙燈！用水超過1000度　明年1月6日起減量供水

桃園敏盛表揚112名志工　六成逾65歲展現「退而不休」典範

確保豬隻來源合法性　台南加強肉品市場電宰豬隻交易憑證稽核

Jaguar F-Type「366萬元」起現身！雙動力捷豹搶攻純種跑車市場

第三節傷勢無礙　恩比德轟炸29分、16籃板賞暴龍3連敗

不受疫情衝擊　柔道女王連珍羚1月出征卡達大師賽

國內現首例英國變種病毒！莊人祥揭：還有13株比對中

把握美股「元月效應」！　永豐金證券建議「定期存股」

快訊／疑強風釀禍！彰化畜牧場員工跌４米深汙水槽溺斃

「註冊率」不再是唯一　教育部：大專院校強調「財務、辦學成效」

快訊／滿18歲就能當寵物飼主　《動保法》修正三讀2023年上路

2021跨年煙火一次看！101首創「360度輪狀煙火」、劍湖山連放3天

西門町舉牌「徵13↑砲友」被警方帶走！　2辣妹身分曝光

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

地方熱門新聞

陳時中到基隆廟口！吃鼎邊趖認證台豬

民雄闖民宅毆狗案和解家畜所開罰

春節+寒假親子遊　跟著吳鳳遊中埔

開小客車闖步道　「刁車」受困求助警

嘉義騎士遭強風吹倒　熱心路人助脫困

停車場直衝安全島　網：絕非基隆人

嘉義市願景館「城市三味」展覽

嘉大春節推精品木盒咖啡

王爺總廟南鯤鯓代天府卸新任董事長交接

太平洋縱谷馬拉松人數創新高　

老屋變身　純白星空牆成打卡熱點

嘉縣餐飲業者衛生管理分級評核

城隍廟神轎3D雷射化身文創商品

勞動部貸款助七年級創業圓夢

更多熱門

相關新聞

他不解最冷6度就哀哀叫！網點出在地關鍵

他不解最冷6度就哀哀叫！網點出在地關鍵

今年最強寒流來了！氣象局預報明（31）天北部整天10度以下，最低溫下探攝氏6度，呼籲民眾晚上出門跨年務必注意保暖禦寒。不過有網友認為6度在溫帶國家來說，不算是非常低的溫度，且台灣人常出國，6度到底有什麼好大驚小怪？

義大Outlet保暖衣物買起來

義大Outlet保暖衣物買起來

北市府跨年照辦　苗博雅疑：管制人力僅200人

北市府跨年照辦　苗博雅疑：管制人力僅200人

跨年台北餐廳優惠懶人包

跨年台北餐廳優惠懶人包

4大超商瘋跨年咖啡買2送2、第2杯11元

4大超商瘋跨年咖啡買2送2、第2杯11元

關鍵字：

2021跨年屏東縣警局交通連假李文章

讀者迴響

熱門新聞

台灣後天起「鎖國」一個月！

丈夫大戰越南看護　補教人妻上樓心碎

《拆彈2》劉德華「截肢半條腿」拍攝法曝光

韓國人嗆「台灣落後」不想來　鄉民認了

公路旁撿到狗　送醫才知是小猛獸

國內出現英國變種病毒！案792英返台少年病毒比對出爐

約砲40女機師「淫亂LINE對話」曝光！

堅持不買AirPods！她揭真實理由「別再說我窮酸」

雞排妹、小A辣脫褲「互相鑑定妹妹形狀」！

企鵝妹爆不畏疫情「飛瑞典找乾爹過夜」

即／台中壓路機輾過同事　工人骨折慘死

北捷乘客命危「2天使男」CPR搶救　臉書全紀錄

球鞋不貼合！內行教綁大圈圈...護腳又舒服

運動內衣穿10年　D罩杯垂成八字奶急求醫

即／北捷乘客昏倒命危！他「手染血」CPR搶命

更多

最夯影音

更多
台籍機師遭爆「防疫期間還約人」　長榮航空：確定違規已決議免職

台籍機師遭爆「防疫期間還約人」　長榮航空：確定違規已決議免職
劉德華《拆彈專家2》「截肢半條腿」怎麼拍？　花絮曝光網讚：真敬業

劉德華《拆彈專家2》「截肢半條腿」怎麼拍？　花絮曝光網讚：真敬業

花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛

花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

亞歷媽法國確診新冠肺炎　「老公也中鏢」：病毒無所不在！

亞歷媽法國確診新冠肺炎　「老公也中鏢」：病毒無所不在！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面