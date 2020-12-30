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好康一次領！4大超商瘋跨年「咖啡買2送2、第2杯只要11元」

▲▼OK CAFÉ。（圖／記者蕭筠攝）

▲4大超商跨年優惠一次看。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠、周姈姈／台北報導

跨年搶好康！今年為加強防疫工作，4大超商除做好防疫配套外，同樣也於重點熱門跨年區域增加備貨量及人力，更紛紛祭出咖啡下殺優惠，像是7-11就有特大熱美式、精品熱美式買20杯送21杯、OK則推莊園美式、拿鐵不限冷熱買2送2等，把握機會省一波。

●7-11
跨年優惠到！7-11即日起至2021年1月2限時4天推出「CITY CAFE特大熱美式買20杯送21杯（每日限量10組）」、「CITY PRIMA精品熱美式買20杯送21杯（每日限量3萬組）」、「現萃茶熱四季春青茶買20杯送21杯（每日限量2萬組）」、「現萃茶熱英式紅茶買20杯送21杯（每日限量2萬組）」、「CITY PEARL熱黑糖珍珠撞奶10杯360元（每日限量5000組）」。

另，12月31日起至2021年1月3日止，7-11也祭出近70款指定商品買2送1，像是特大CITY CAFE美式咖啡、拿鐵、CITY PEARL濃厚黑糖珍珠撞奶等通通有，還有指定逾30款商品第2件半價、5款商品買1送1及指定支付工具享21%回饋金。

▲▼全家跨年咖啡優惠。（圖／業者提供）

▲全家跨年優惠一次看。（圖／業者提供）

●全家
為迎接2021年，全家12月31日起至1月3日限時4天，於APP隨買跨店取推出大杯美式、拿鐵、 濃抹茶拿鐵及白桃抹茶不限冷熱「第2杯只要11元」，每一會員每日限購5組，限兌換至2021年2月28日止。

●OK mart
瘋跨年！OK mart於12月31日、1月1日祭出OK CAFÉ大杯冰、熱莊園美式、拿鐵「買2送2」優惠，限同品項，另即日起至1月6日推出冬季限定提拉米蘇拿鐵嚐鮮價只要55元、超夯「經典葡式蛋塔」及「阿華田脆酷力蛋塔」第2件8折等。

●萊爾富
萊爾富即日起至2021年1月5日止推出跨年限定快閃優惠，期間有多項指定商品如冰品、瓶裝水、酒類，以及餅乾、糖果巧克力享最低買1送1，還有防疫用品如抗菌濕巾等加10元多1件，另Hi Café 精品咖啡也下殺7.8折起。除外，1月5日前還有購買指定麵包、三角飯糰、三明治等系列商品，搭配指定飲料享早餐合購價39元起。

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