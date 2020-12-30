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最冷6度就哀哀叫！他嗆「-6度再叫好嗎」...網點出關鍵：體感溫度

▲▼ 口罩 寒流 低溫 冬衣 保暖。（圖／記者屠惠剛攝）

▲今年入冬首波寒流來了。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者周依儒／綜合報導

今年最強寒流來了！氣象局預報明（31）天北部整天10度以下，最低溫下探攝氏6度，呼籲民眾晚上出門跨年務必注意保暖禦寒。不過有網友認為6度在溫帶國家來說，不算是非常低的溫度，且台灣人常出國，6度到底有什麼好大驚小怪？

中央氣象局預報，入冬首波寒流來襲，今（30）日氣溫將瞬間溜滑梯愈晚愈冷，明天有機會打破2004年7.6度紀錄，低溫來到6度，創下15年新低。

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一名網友在PTT以「明天最冷也不過六度為何講的（得）那麼誇張」發文指出，6度不過就是溫帶地區秋天晚上的氣溫，以這種溫度在日本來說頂多就打個圍巾、加件大衣，台灣出國的人那麼多，也不是沒見過，講得好像有多冷，「負6度再來叫好嗎！」

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▲網友發文詢問為何6度就要大驚小怪。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，許多網友留言點出最主要問題是溫差太大，「平常20多度突然變6度，就一堆人會承受不住好嗎」、「老人家和有心血管疾病的人要非常小心」、「你知道10以下有多少老人家撐不過去嗎」、「是溫差大的問題好嗎」、「台灣老人多，突然降溫10度很多人會受不了」。

還有人說台灣濕冷的空氣影響體感溫度才是關鍵，「台灣6度體感都幾乎是日本0下了，日本融雪時才會冷一點」、「濕度高加風吹，體溫散失超快」、「台灣6度和日本6度不一樣，我以為是常識」、「台灣溼度超高好嗎 」、「我表姊夫是挪威人，之前來台灣過年冷到不行」、「台灣一整年濕度都很高，體感溫度會很低。」、「澳州冬天隨便就0度都沒台灣9度冷」、「日本人都不相信台灣冬天很冷，但來過都說冷」、「同樣6度，穿濕衣服和乾衣服一樣冷嗎」。

▲▼冬天,寒流,冷空氣,低溫,降溫,冷高壓,禦寒,冷氣團。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣氣候濕冷，即使同樣溫度，體感溫度也比其他溫帶國家寒冷。（圖／記者林敬旻攝）

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