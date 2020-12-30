北市府跨年照辦　苗博雅疑：管制人力僅200人…如何有效管理？

▲苗博雅。（資料照／記者黃克翔攝）



記者蔡文鈴／台北報導

台北市政府不畏疫情影響，將照常舉辦跨年晚會，將在舞台周邊設置管制區，執行「實聯制」措施，限制人數上限為8萬人。不過，台北市議員苗博雅提出三點質疑，認為防疫規畫不夠完善。

苗博雅指出，依照觀傳局規劃，負責量體溫、管制出入口，宣導戴口罩的「防疫」人力，總共僅有200人。過往台北市跨年晚會，最高紀錄有上百萬人參加，如何有效管理？

第二，苗博雅提到，活動當天恐湧入數萬人，若遇到「不依勸導戴口罩」的民眾，如何以公權力即時處理？且警察只能勸導，無法直接開罰，更無法在數萬人群聚現場上演你跑我追，如何有效管理？

第三，苗博雅也說，市府準備的防疫志工訓練期竟只規劃「一小時」，如何使志工熟悉複雜的防疫SOP？如何培養應變緊急狀況的能力？

苗博雅表示，中央疫情指揮中心指出若要辦跨年晚會「能做到五點防疫規範，可以辦；做不到，就不要辦」。目前六都之中，新北已經將跨年煙火延期。

苗博雅認為，台北市政府自認有能力做到指揮中心的五點規範，那就必須用最高標準嚴格要求，用放大鏡檢視，務必做到滴水不漏，才不會辜負市民的付託。

北市將如期舉辦跨年活動，台北市長柯文哲30日出席活動時表示，跨年晚會還是朝舉辦的方向籌辦，但還是會觀察未來24小時內的疫情變化，也請要來參加活動的市民朋友，要下載台北通、將資料輸入進去，屆時才能快速通關，「不要浪費時間。」

其他人也看了這些...

►柯文哲宣布北市跨年照常舉辦 24小時持續觀察疫情變化

►侯友宜下令新北戒備 元旦3連休「風景區啟動人潮儀表板」

更多熱門新聞...

►總統府元旦升旗典禮「馬戲團」暖場 凱道交管、防疫規定一次看

►迎接2021元旦看這邊 參加總統府升旗遵守實聯制、周邊交管報你知

►振興一下我們的美麗