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【廣編】15年來最冷跨年！義大Outlet保暖衣物買起來　買完衝2021跨年晚會

【廣編特輯】

▲▼ 義大購物廣場

圖、文／義大世界購物廣場提供

全台急凍！入冬後首波寒流來襲，有望挑戰近15年最冷跨年，保暖衣物準備好了嗎？！趕快趁義大世界購物廣場10週年慶買好買滿！A區1F戶外品牌Polar Bear推出跨年獨家優惠，即日起~2021/1/3(日)購買第3件3折；TRAVELER則推出週年慶專屬折扣，即日起~2021/1/10(日)單筆消費滿6,600元現抵600元；位於C區LB來自法國的JOTT打造超輕薄且高機能的羽絨外套，即日起~2021/1/4(一)全面5折起，單筆消費滿8,000元現抵500元；還有全館各品牌精選羽絨外套、大衣外套、保暖長靴等最低3折起，在冷颼颼的跨年夜保暖工作也一定要做好做滿。

疫情期間不能到國外旅行，現在你不需要出國也可以買免稅商品啦！昇恆昌好物市集即日起~2021/1/4(一)跨年元旦連假期間，在義大世界購物廣場A區5F快閃登場，集結典藏洋酒、品牌珠寶、美妝香氛、巧克力、3C商品及玩具公仔等獨家優惠，在充滿歐風建築的義大購買免稅品就像在國外。

全台最受矚目的跨年晚會就在義大世界,除了有10分10秒煙火秀外，還有睽違5年的演唱會強勢回歸，在Outlet Mall買完禦寒衣物後直接跨年衝一波！而即將在12/31到期的振興三倍券不僅全館適用，明年1/31到期的動滋券在館內指定戶外及運動品牌也能使用，如TRAVELER、POLAR BEAR、NIKE、adidas/Reebok、PUMA、UNDER ARMOUR等，而適逢10週年慶，憑Ｅ卡消費滿2,020元即可參加好禮大方抽活動，週週抽出價值超過3萬元的義大皇家酒店親子主題房一泊二食住宿券，等於買到省到再賺到。

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