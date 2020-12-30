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為城市降溫打造宜居台中　中市府推動4處光電城食森林減碳655噸

▲▼台中市政府低碳辦公室推動4處光電城食森林示範區，預估可減碳655噸。（圖／台中市政府提供）

▲台中市政府低碳辦公室推動4處光電城食森林示範區，預估可減碳655噸。（圖／台中市政府低碳辦公室提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府低碳城市推動辦公室鼓勵市民利用社區或機關學校的閒置空間打造光電城食森林，為城市減碳降溫，今年選出4處示範場域，減碳量可達655公噸，30日在大甲區舉辦成果發表活動，由忠孝國小學童與松柏園養護中心長輩精彩表演，場面熱鬧。

▲▼台中市政府低碳辦公室推動4處光電城食森林示範區，預估可減碳655噸。（圖／台中市政府提供）

低碳辦公室指出，今年度遴選出4處示範場域，包含中國醫藥大學附設醫院、東區大智國小、西區忠孝國小及大甲區松柏園老人養護中心，示範場域5275平方公尺，太陽光電裝置容量達863.94瓩，減碳量可達655公噸。

低碳辦公室執行長黃晴曉表示，本年度光電城食森林示範場域，有別以往單純的都市農耕模式，給予示範場域自行設計規劃的彈性，因此各場域都展示出豐富多樣的成果，例如，中國醫藥大學附設醫院規劃風能及太陽能實現能源自主，同時呈現水耕及土耕兩種模式，打造出環教主題區；大智國小以永續設計為概念，配合自然資材及循環資源建置農耕及遊憩空間。

另外，忠孝國小建置溫室及水耕系統，讓學生寓教於樂；松柏園老人養護中心則是打造綠能屋頂，設置太陽光電系統，為節能減碳盡心力之外，更設置魚菜共生系統，並結合社工讓長者共享農耕樂趣。

今天活動也是台中市首次將城食森林與光電綠能這兩個主題結合的成果發表，透過光電城食森林的發展，讓民眾一同加入城市的綠化發展與轉型，實現「推動光電森林，為城市降溫」的目標，更希望能提高台中市的綠能占比，減少二氧化碳的排放，朝向更加綠化、低碳及永續的宜居城市邁進。

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